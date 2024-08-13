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Bell Integrator зарегистрировал новое решение для удаленного доступа к банковским счетам

Компания Bell Integrator (ГК Softline), участник рынка заказной разработки ПО, завершила регистрацию в Роспатенте своего высокотехнологичного решения iBanking, предназначенного для удаленного доступа к счетам из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение предназначено для частных клиентов, финансовых организаций и представляет собой простой и удобный сервис дистанционного обслуживания с полным набором услуг: от онлайн регистрации до управления продуктами.

iBanking позволяет частным клиентам получить удаленный доступ к своим счетам, картам, депозитам и кредитам с возможностью совершения платежных операций с ними в любом популярном веб-браузере или на мобильном устройстве из любой точки мира в режиме 24\7\365.

Разработанный продукт является универсальным и подходит для всех операционных систем, а сам процесс установки мобильного и интернет-банка для физических лиц занимает не более трех минут.

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В свою очередь, для финансовых организаций iBanking открывает возможности быстрого вывода в онлайн любых услуг, интеграции с внешними системами партнеров, а также предоставление внешних OpenAPI с соблюдением высоких норм информационной безопасности.

В настоящий момент решение прошло регистрацию в Роспатенте и уже подано для внесения в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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