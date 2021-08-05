Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса

Отечественная компания Bell Integrator представила на российском рынке облачную платформу, которая позволяет строить предиктивные (прогнозные) модели развития бизнеса. Например, нейросеть способна предсказать посещаемость сайта или востребованность продукта. На данный момент решение Bell использует LitRes и аффилированное лицо Philip Morris в России.

Новая бизнес-платформа

Компания с российскими корнями Bell Integrator представила на отечественном рынке облачную предиктивную (предсказательную, прогнозную) бизнес-платформу Neuton AutoML. Как заявляют в компании, аналогичных разработок подобного класса на сегодняшний день на российском рынке не существует.

Neuton AutoML представляет собой универсальное автоматизированное решение для машинного обучения на облачной платформе Google (GCP) полного цикла: от подготовки данных и обучения до развертывания моделей и интерпретации результатов предсказаний в едином интерфейсе. Оно создано на базе запатентованного нейросетевого фреймворка — собственной разработки Bell Integrator.

В России появилась отечественная платформа, которая предсказывает успешность бизнес-проектов

Одним из первых пользователей Neuton AutoML в России стала компания LitRes, представитель отечественного рынка электронных и аудиокниг. LitRes использует продукт Neuton для предсказания продаж новых книг. Еще одной компанией, недавно заключившей с Bell Integrator контракт на использование платформы, стала «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг», аффилированное лицо международной компании Philip Morris в России.

Подробнее о продукте

Neuton AutoML — это также первое SaaS-решение на российском рынке, доступное бизнес-пользователям без знания особенностей кодирования и технических навыков. Как пояснили CNews в компании, российским пользователям доступны и другие решения AutoML мировых цифровых гигантов, например Google Microsoft и Amazon. Однако в отличие от Neuton, они не предоставляют клиентскую поддержку на русском языке, достаточно сложны в использовании и требуют технической подготовки и знания программирования.

Например, для прогноза посещаемости сайта понадобится только историческая статистика заходов на него в табличном формате, со всеми данными, которые владелец сайта собирает и регистрирует, за исключением персональных клиентских данных, таких как сведения о паспорте или номере телефона. В компании отметили, что не используют персональные данные для построения предиктивных моделей. Файл с данными необходимо загрузить на платформу, и она составит прогноз.

«Нам важно, чтобы приход Neuton кардинальным образом поменял ландшафт применения машинного обучения на российском рынке и дал скачок в экспоненциальном развитии решений на базе искусственного интеллекта в бизнесе и индустрии», — рассказала CNews Юлия Анкина, директор по развитию бизнеса Neuton.

История Bell Integrator

Bell Integrator была основана в 2003 г. в Москве. Изначально компания работала на российском рынке, предоставляя традиционные технологические услуги, такие как разработка ПО, тестирование, внедрение вендорских решений и техподдержка. Среди клиентов компании — Google, Cisco, Microsoft, «Газпром» и X5 Retail Group.

В 2015 г. компания вышла на американский рынок. Bell Integrator начала предоставлять сервисы и продавать продукты в области дополненной реальности, интернета вещей и искусственного интеллекта. Сейчас в Америке компания обслуживает ряд крупных корпораций и большое количество компаний среднего размера. На текущий момент офисы Bell Integrator, помимо России, обслуживают клиентов в Северной и Южной Америке (США, Мексика, Бразилия), а также в Италии, Голландии, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Турции, Алжире, Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане и Узбекистане.