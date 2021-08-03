Bell Integrator выпустила на российский рынок облачную бизнес-платформу Neuton AutoML

Bell Integrator объявила о выходе на российский рынок нового SaaS продукта –облачной платформы Neuton AutoML. Она позволяет всем категориям пользователей строить предиктивные модели для решения множества бизнес-задач и, как утверждают в компании, существенно превосходит по своим характеристикам, цене, срокам развертывания и простоте использования другие существующие на рынке решения.

Neuton AutoML представляет собой универсальное автоматизированное решение для машинного обучения на облачной платформе Google (GCP) полного цикла – от подготовки данных и обучения до развертывания моделей и интерпретации результатов предсказаний – в едином интерфейсе. Оно создано на базе нового запатентованного нейросетевого фреймворка (собственной разработки Bell Integrator), который основан на иных принципах построения нейронных сетей, что позволяет автоматически создавать модели с уникальными характеристиками.

В отличие от других решений в области ИИ, продукт Bell Integrator настолько прост в использовании, что не требует опыта в области Data Science, программирования или иной специальной экспертизы. Даже бизнес-пользователи могут самостоятельно строить прогнозы и находить инсайты в данных, будь то предсказание оттока клиентов, прогнозы продаж, оптимизация бизнес-процессов, определение лучшего предложения для каждого клиента или кредитный скоринг.

«Сегодня мы наблюдаем бум развития технологий искусственного интеллекта, однако все это делается руками специалистов по машинному обучению, экспертов, которые должны сочетать в себе разносторонние навыки: знания алгоритмов и математики, программирования, науки о данных и много другое. На них невероятный спрос, а многим они просто не по карману. Мы запустили Neuton AutoML, чтобы по-настоящему демократизировать искусственный интеллект, сделав его доступным для всех категорий пользователей», – отметила Екатерина Василенко, директор по продукту Neuton компании Bell Integrator.

Согласно проведенным разработчиками продукта бенчмарк-тестам, Neuton AutoML уникален еще и тем, что превосходит существующие на сегодняшний день на рынке разработки по таким показателям как размер (в 1 тыс. раз компактнее), скорость вычисления (в 100 раз быстрее), быстрота внедрения (для внедрения машинного обучения с помощью Neuton AutoML требуются считанные дни, а не месяцы) и стоимость использования. Высокая скорость вычисления и малый размер позволяет использовать созданные с помощью Neuton AutoML модели в микроконтроллерах, то есть в устройствах, не обладающих большим быстродействием, и без выхода в интернет.

Облачная платформа доступна по месячной подписке. Также имеется бесплатный тариф с безлимитными возможностями для обучения моделей. Такая опция позволит пользователям переключаться на платные пакеты, прежде убедившись, что созданные модели решают их бизнес-задачи. Также в зависимости от тарифного плана есть возможность визуализировать результаты предсказания через веб-интерфейс, скачать готовую к использованию модель или подключаться к ней через API для легкого встраивания в существующий бизнес-процесс. Всем тем, кто зарегистрируется на платформе до 15 августа 2021 г., и кто готов протестировать на ней свой реальный кейс, компания Bell Integrator предлагает месяц бесплатной премиальной подписки.

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4 августа 2021 г. Neuton AutoML запускается на Product Hunt, глобальной площадке для мирового сообщества инноваторов. Ежедневно на ней публикуется около 100 продуктов, и все они борются за внимание аудитории.

Одним из первых пользователей Neuton AutoML в России стала компания LitRes, представитель российского рынка электронных и аудиокниг. LitRes использует Neuton AutoML для предсказания продаж новых книг. «Данное решение позволило нам автоматизировать весь жизненный цикл модели и освободить ценное время наших специалистов по данным для работы над более творческими и наукоемкими задачами», – сказал Андрей Караулов, руководитель департамента по работе с данными LitRes.

Организацией, недавно заключивший с Bell Integrator контракт на использование платформы Neuton AutoML, стало «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг», аффилированное лицо международной компании Philip Morris в России.

«Сейчас мы в процессе внедрения первого решения в области искусственного интеллекта на основе Neuton AutoML, призванного существенно оптимизировать наши бизнес-процессы и повысить качество обслуживания наших клиентов. В использовании подобных сервисов мы видим отличную возможность быстрой реализации важных задач автоматизации, на которые раньше было трудно выделить необходимых специалистов», – сказал Сергей Исаков, руководитель направления по клиентскому сервису «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг».