«ЮKassa» начала принимать платежи в офлайне

Клиентам «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») стал доступен прием оплаты в офлайне с помощью QR-кода в системе быстрых платежей. Этот метод может стать альтернативой ушедшим «пеям». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Продавцам выгодно принимать оплату по QR-коду — этот метод подключается онлайн за один день, а комиссия в зависимости от категории бизнеса (см. страницу НСПК) снижена до 0,4% или 0,7%. Кроме того, не нужно открывать расчетный счет и тратиться на покупку терминалов, что позволяет существенно сэкономить — это особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса. А покупателям такой способ оплаты позволяет платить мгновенно, без использования пластиковой банковской карты.

«После ухода из России популярных “пеев” у этого способа бесконтактной мобильной оплаты стремительно выросла популярность. Чтобы у клиентов “ЮKassa” была альтернатива Apple Pay и Google Pay, мы решили дать им возможность принимать платежи в офлайне по QR-коду. Несмотря на то что такой платежный сценарий требует подтверждения платежа в приложении банка, он быстрый и удобный для пользователей. А бизнесу он позволяет экономить на эквайринге и оборудовании для приема платежей», — отмечает коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Новый способ приема платежей с помощью мгновенной мобильной оплаты уже оценили салоны красоты, которые работают с клиентом ЮKassa — платформой для автоматизации бизнеса в сфере услуг Yclients.

«Мы отмечаем высокий спрос на продукт. Сейчас подключено более 600 салонов красоты, еще более тысячи — в процессе подключения. Среди клиентов Yclients и “ЮKassa” уже есть лидер по обороту — в одном из салонов красоты за месяц приема платежей с помощью QR-кода доля этого метода составила 30% от общего количества платежей. Это более полумиллиона рублей. Салон уже сэкономил на эквайринге около 10 тыс. руб/», — говорит директор по маркетингу Yclients Аурика Виларди.

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После запуска нового способа приема платежей платформа Yclients получила более 3000 заявок на подключение платежного модуля. За последнюю неделю июня 2022 г. доля платежей по QR-кодам в офлайне составила 24% и показатель продолжает расти.

«ЮMoney» — российская финтех-компания России. Входит в экосистему «Сбера», разрабатывает платежные решения для людей и компаний. Один из самых популярных сервисов электронных платежей в России. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков, выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — специализированный платежный сервис. С «ЮKassa» работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов. В «ЮKassa» есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрых расчетов между юрлицами, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие финтех-продукты.