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Исследование: около 50% россиян довольны качеством отечественного софта

Около 50% россиян довольны качеством российского софта, 60% пользователей используют его на протяжении нескольких лет. Российские компании стали почти в 40 раз чаще покупать программное обеспечение для своих сотрудников. Такие выводы в ходе проведения опроса получили «Юkassa» (сервис финтех-компании «Юmoney») и медиахолдинг Rambler&Co.

Бо́льшая часть респондентов (29%) использует на рабочем компьютере отечественные браузеры и антивирусы. Российские офисные пакеты и почту выбирают 18%, а бухгалтерию — 16%. Также среди работников популярны операционные системы отечественной разработки (9%), облачные сервисы и CRM-системы (4%), системы видеоконференцсвязи (4%).

На домашних компьютерах пользователи тоже склонны использовать российские браузеры и антивирусы (24%). Среди 12% респондентов востребованы офисные пакеты и почта, операционные системы выбирает каждый десятый. На фото- и видеоредакторы, программы для работы с PDF-файлами и облачные сервисы приходится 3%, 3% и 2% соответственно.

Остальные участники опроса пока не пользовались российским софтом. При этом они готовы перейти с иностранного ПО на отечественное, если вырастет качество программ и выбор — об этом сказали 67%. Для 21% важны рекомендации друзей и коллег, ещё 12% нужна более низкая цена.

Качеством отечественного ПО довольны 49% респондентов, а 41% считает, что его можно сделать лучше. Оставшимся 10% пока ещё не всё в нём нравится. В течение нескольких лет российский софт используют 60% опрошенных пользователей, больше года — 17%, а меньше года — 10%. Ещё 13% перешли на отечественные программы совсем недавно.

Бо́льшая часть респондентов (64%) считают, что государственная и коммерческая поддержка ИТ-стартапов могла бы стимулировать российских разработчиков создавать больше софта. Около 15% полагают, что с этим может справиться улучшение условий труда, 11% рассчитывают на допобразование, по 5% — на свободный график работы и социальные льготы.

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С 1 января по 31 мая 2022 г. российские работодатели в 39 раз чаще покупали разное программное обеспечение для своих сотрудников в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Обороты B2B-платежей интернет-магазинов, продающих ПО через «Юkassa», увеличились в 8,7 раза. Больше всего софта компании приобрели на сумму от 1 до 5 тыс. руб. — доля таких покупок составила 60%.

«Процесс импортозамещения в ИТ-сфере идёт не первый год. Создан реестр отечественного программного обеспечения, который сегодня насчитывает более 13 тыс. позиций. Есть государственная поддержка, в рамках которой предприниматели могут приобрести российское ПО со скидкой 50%. Интерес к отечественным разработкам будет только расти», — сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «Юmoney».

За пять месяцев 2022 г. пользователи купили на 28% софта больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Обороты онлайн-площадок выросли на 41%, а плательщиков стало на 74% больше. Чаще всего покупали ПО на сумму от 1 до 5 тыс. руб. — 30% от общего числа платежей в этом сегменте.

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