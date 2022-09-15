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«Сбер» начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров

«Сбер» первым в стране начал установку сертификатов, выпущенных удостоверяющим центром Минцифры на все свои сайты, а также рабочие ресурсы и системы.

Данное решение обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам «Сбера». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «“Сбер” постоянно ведет работу по замещению зарубежных вендоров и сервисов на отечественные разработки. В рамках этой программы мы первыми в стране начали заменять зарубежные сертификаты на отечественные. В ближайшее время на них будет переведен наш главный сайт sberbank.ru. Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы “Сбера”. Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений».

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России: «Мы приветствуем решение “Сбера” перевести все свои онлайн-сервисы на отечественные сертификаты удостоверяющих центров. Перевод ресурсов крупнейшего банка и одной из ведущих технологических компаний страны на наши сертификаты будет хорошим примером для всего российского рынка и станет стимулом к снижению зависимости от зарубежных компаний. Сервис по выдаче сертификатов безопасности работает с марта 2022 г. на портале “Госуслуг”. Сертификаты выдаются бесплатно».

Выпуск российских сертификатов безопасности включен Правительством России в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

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«Сбер» находится в постоянном диалоге с профильными ведомствами и регуляторами, чтобы минимизировать возможные ограничения со стороны иностранных организаций.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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