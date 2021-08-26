Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи

Корпоративный удостоверяющий центр госкорпорации «Росатом», функционирующий на базе ИТ-интегратора атомной отрасли - АО «Гринатом», получил аккредитацию на выпуск и сопровождение усиленных квалифицированных сертификатов электронной подписи в РФ и планирует выдавать электронную подпись не только отраслевым организациям, но и компаниям за ее пределами.

Получение аккредитации связано с повышением требований федерального закона «Об электронной подписи» к финансовой ответственности, деловой репутации удостоверяющих центров и добросовестности их отношения при обращении с электронной подписью при ее выдаче и в процессе последующей сервисной поддержки. Всего на конец августа 2021 года соответствие новым критериям подтвердили 26 из более чем 400 удостоверяющих центров РФ. Аккредитация Гринатома действует до 2024 года.

Сегодня клиентами удостоверяющего центра Росатома уже являются более 350 предприятий атомной отрасли. Предоставление удобного и масштабируемого сервиса по выпуску и сопровождению электронной подписи для внеотраслевых организаций стало возможным за счет внедрения современных ИТ-решений и, в частности, платформы доверенных сервисов - собственной отраслевой системы и ИТ-инфраструктуры для учёта средств криптографической защиты информации и работы с электронными подписями.

Платформа доверенных сервисов позволяет упростить получение новых сертификатов электронных подписей и продление действующих. Ещё одно преимущество решения в том, что в корпоративных информационных системах с электронной подписью можно работать без установки на компьютер дополнительного программного обеспечения.

«На сегодня опыт Росатома по развитию электронного документооборота не имеет аналогов в России ни по масштабу, ни по функциональности. Благодаря современным ИТ-инструментам, созданию единой архитектуры и максимальной «оцифровке» процессов мы не только внедрили российские решения для работы с документами для сотен тысяч пользователей, мы вышли за пределы атомной отрасли и теперь имеем возможность перевести в электронный формат взаимодействие с органами государственной власти в сфере налогового мониторинга, с поставщиками и подрядчиками – в сфере закупок, а благодаря прохождению аккредитации удостоверяющего центра теперь мы сможем оказать помощь другим компаниям в получении и сопровождении электронной подписи», - отметил директор госкорпорации «Росатом» по информационным технологиям Евгений Абакумов.

«В периметре нашего корпоративного удостоверяющего центра находятся практически все организации Росатома. Мы понимаем всю ответственность, постоянно повышаем нашу квалификацию и сегодня готовы оказать содействие организациям за пределами атомной отрасли в поддержке бизнес-процессов, эффективность которых напрямую зависит от использования юридически значимого электронного документооборота. В современных реалиях информационная безопасность как для компании, так и для отдельного человека – это не просто важно, это первая необходимость», – прокомментировал Андрей Киселёв, директор по информационным технологиям АО «Гринатом».

Усиленная квалифицированная электронная подпись необходима юридическим и физическим лицам для выполнения операций на электронных торговых площадках и портале «Госуслуги», регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сделок с имуществом и т.д. Дополнительно для предприятий Росатома доступно применение подписи в отраслевых системах электронного документооборота.