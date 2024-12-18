ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» в рамках совместного предприятия создали первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатурами на устройствах самообслуживания.

PIN-клавиатура – элемент, который представляет собой металлическую криптографическую клавиатуру, предназначенную для ввода PIN-кодов, номеров счетов и любой другой числовой информации, требующей повышенной безопасности при хранении и передаче. Прекращение поддержки оборудования иностранными вендорами привело к невозможности реализовать требования платежных систем к безопасности передаваемых персональных данных, в том числе и на аппаратном уровне. Первый российский удостоверяющий центр позволит банкам загружать ключи в устройства самообслуживания. Важное преимущество этой технологии – совместимость с любым программным обеспечением и PIN-клавиатурами разных производителей.

Сотрудничество ИТ-холдинга «Т1» и «Ланит» направлено на развитие проектов в области разработки и производства российских устройств самообслуживания для финансового рынка. Создание первого удостоверяющего центра является большим шагом к выполнению стратегической задачи по достижению технологического суверенитета. Переход на полностью отечественный стек позволит банковской экосистеме устойчиво функционировать и развиваться, обеспечивая финансовую стабильность страны.