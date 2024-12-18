Разделы

Бизнес
|

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» в рамках совместного предприятия создали первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатурами на устройствах самообслуживания.

PIN-клавиатура – элемент, который представляет собой металлическую криптографическую клавиатуру, предназначенную для ввода PIN-кодов, номеров счетов и любой другой числовой информации, требующей повышенной безопасности при хранении и передаче. Прекращение поддержки оборудования иностранными вендорами привело к невозможности реализовать требования платежных систем к безопасности передаваемых персональных данных, в том числе и на аппаратном уровне. Первый российский удостоверяющий центр позволит банкам загружать ключи в устройства самообслуживания. Важное преимущество этой технологии – совместимость с любым программным обеспечением и PIN-клавиатурами разных производителей.

Сотрудничество ИТ-холдинга «Т1» и «Ланит» направлено на развитие проектов в области разработки и производства российских устройств самообслуживания для финансового рынка. Создание первого удостоверяющего центра является большим шагом к выполнению стратегической задачи по достижению технологического суверенитета. Переход на полностью отечественный стек позволит банковской экосистеме устойчиво функционировать и развиваться, обеспечивая финансовую стабильность страны.

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий
ИТ в банках

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно»

«Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу

На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще