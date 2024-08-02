Миллиардная закупка ПК для ГАС «Правосудие» остановлена из-за жалоб

Поставка программно-технических средств для объектов автоматизации ГАС «Правосудие» по всей территории России на 977,5 млн рублей была остановлена самой организацией. Новые попытки поставок по отдельным федеральным округам тоже встретили сложности.

11500 АРМ для судебной информационной системы

ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» попытался заказать 11500 штук автоматизированных рабочих мест (АРМ) на сумму 977,5 млн рублей. Госзакупка была размещена на соответствующем сайте 24 апреля 2024 г. Целью закупки была поставка программно-технических средств для объектов автоматизации ГАС «Правосудие» по всей стране.

В тот же день закупка была автоматически переведена на этап «Подача заявок», которое должно было завершиться 13 мая 2024 г. Однако уже 3 мая 2024 г. на странице госзакупки было размещено извещение об отмене определения поставщика. Дальнейшие попытки заказа поставок по отдельным федеральным округам в большей части случаев были остановлены из-за жалоб.

Поставка для судов по всей стране

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы судебного департамента при Верховном Суде России.

Поставка АРМ должна была быть произведена в судебные учреждения более 80 субъектов страны

Поставка АРМ, согласно приложению №2 к «Описанию объекта закупки ПЭВМ2024», должна была быть произведена в судебные учреждения более 80 субъектов Российской Федерации.

Комментарий от заказчика госзакупки

CNews 15 июля 2024 г. обратился в ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» с вопросами о том, по какой причине было отменено определение поставщика и каковы будут дальнейшие действия ГАС «Правосудие» по данной закупке.

В ответ на запрос CNews в комментарии исполняющего обязанности руководителя ФГБУ ИАЦ Судебного департамента В.Б.Колмакова был дан ответ, что закупка отменена в соответствии с частью первой статьи 36 Федерального закона от 5 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В комментарии также говорится, что нормы Закона №44-ФЗ не устанавливают жестких требований по указанию причин отмены закупки заказчиком, а также что учреждением самостоятельно определяется разумность дальнейшего проведения процедуры с учетом требований законодательства.

Согласно упомянутой статье, «Заказчик вправе отменить закупку с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей. По истечении сроков, предусмотренных настоящей статьей, и до заключения контракта заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы».

Также в комментарии сообщается, что на данный момент (ответ ФГБУ датирован 2 августа 2024 г.) проводится ряд закупочных процедур на поставку программно-технических средств для объектов автоматизации ГАС «Правосудие».

Вторая попытка и новые сложности

Резонно предположить, в словах представителя ГАС «Правосудие» о проводимом ряде закупочных процедур, речь идет о госзакупках, размещенных ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на сайте госзакупок позднее – в июне и июле 2024 г. Эти заявки предусматривают поставку программно-технических средств для объектов автоматизации ГАС «Правосудие» (речь идет вновь о поставке автоматизированных рабочих мест), но на этот раз по отдельным федеральным округам.

В частности 19 июня 2024 г. подобная заявка была размещена для Дальневосточного федерального округа, а 23 июля 2024 г. – для Северо-Кавказского федерального округа, Уральского федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Сибирского федерального округа, Приволжского федерального округа, Центрального федерального округа и Южного федерального округа.

Интересно, что эта попытка закупки АРМ в большинстве случаев (шесть из восьми) пока также застопорилась: в случаях заявок для Северо-Кавказского федерального округа, Уральского федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Сибирского федерального округа, Приволжского федерального округа и Центрального федерального округа определение поставщика было приостановлено. Во всех случаях это произошло по жалобам ООО «Депо Электроникс». Содержание жалоб остается неизвестным.

CNews направил запрос компании «Депо Электроникс» по этому поводу и готов опубликовать комментарий.