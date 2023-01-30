Крупнейший в Европе провайдер Usenet погиб, но вырвал победу у антипиратской группировки

Конец затяжного разбирательства

Верховный суд Нидерландов принял сторону нидерландского Usenet-провайдера News-Service Europe в многолетней тяжбе против местной антипиратской группы BREIN, пишет TorrentFreak. Площадку обвиняли в потворстве нарушению копирайта ее посетителями. После решения суда первой инстанции в пользу поборников авторского права площадка закрылась, сочтя выполнение требования по внедрению системы фильтрации контента экономически нецелесообразным.

Usenet – одна из старейших сетей, предшественница современных интернет-форумов, запущенная в 1980 г. Usenet состоит из новостных групп, в которые ее пользователи имеют возможность отправлять сообщения. Сеть, в частности, позволяет осуществлять обмен файлами.

В 2009 г. ассоциация по защите прав участников индустрии развлечения Нидерландов BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) подала в суд на местного Usenet-провайдера News-Service Europe (NSE), на тот момент одного из крупнейших в Европе по охвату аудитории.

BREIN, представляющая интересы кино- и музыкальной индустрии, потребовала от NSE удалить с ее серверов все материалы, нарушающие авторские права участников антипиратской ассоциации.

В 2011 г. Окружной суд Амстердама встал на сторону защитников копирайта и предписал NSE произвести зачистку площадки от нелегального контента и в дальнейшем не допускать его появления, внедрив механизмы фильтрации публикуемой посетителями информации. Служители Фемиды также пришли к выводу о том, что NSE пособничала онлайн-пиратству, притом совершенно добровольно.

Закрытие сервиса и апелляция

Провайдер Usenet счел внедрение механизмов контроля над загружаемым пользователями контентом чрезмерно дорогостоящей затеей и вместо этого предпочел полностью свернуть свою деятельность. Тем не менее отстаивать свою позицию в суде представители NSE решили до конца. Поэтому все в том же 2011 г. провайдер «из принципа» подал апелляцию в Апелляционный суд Амстердама.

После многолетнего разбирательства в 2016 г. суд вынес вердикт, гласящий, что NSE не должна была нести ответственность за действия пользователей, выкладывавших пиратские видеоролики и музыку. Однако провайдер Usenet, по мнению суда, все-таки был обязан предложить правообладателям эффективную процедуру оперативного удаления принадлежащего им контента по соответствующему запросу.

BREIN решение апелляционного суда не удовлетворило, поэтому организация обратилась в суд высшей инстанции – Верховный суд Нидерландов. Хоть NSE фактически и оказалась нейтрализованной, судебное решение в пользу BREIN давало бы ее участникам мощный инструмент в борьбе с другими Usenet-провайдерами, поощряющими или недостаточно рьяно борющимися с проявлениями сетевого пиратства.

BREIN демонстрировала достаточно негативное отношение к некоторым коммерческим поставщикам услуг Usenet, в частности, характеризуя принадлежащие им площадки как «прибежище пиратов всех мастей, в которых их владельцы, те кто загружает контент, и реселлеры работают в тандеме, потворствуя и наживаясь на нарушении авторских прав».

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NSE, в свою очередь, позиционировала себя в качестве «нейтрального посредника», который всего лишь передает и хранит информацию. Таким образом, по мнению представителей площадки, к ней должны применяться такие же требования, какие, например, применяются к сервисам вроде YouTube и разного рода файловым хостингам.

Верховный суд встает на сторону NSE

Как отмечает Torrent Freak, на начальном этапе рассмотрения дела NSE против BREIN у Верховного суда Нидерландов возникли сложности с определением границ ответственности администрации площадки, поэтому он планировал выяснить позицию Европейского суда (высшая инстанция Суда Европейского союза; – прим. CNews) по этому вопросу.

Однако главный судебный орган ЕС опередил своих неторопливых коллег из Нидерландов и в июне 2021 г. постановил, что площадки вроде видеохостинга YouTube в соответствии с законодательством ЕС не несут ответственность за контент, который размещают их пользователи, пока играют пассивную роль и не располагают информацией о фактах нарушения на площадке. Иначе говоря, сервис должен отвечать перед законом, если, имея сведения о том, что его пользователи загружают нелегальный контент и не предпринимает технических мер, направленных на предотвращение пиратства, или, хуже того – предоставляет пользователю инструменты, заведомо предназначенные для выкладывания защищенных копирайтом материалов.

Таким образом, 27 января 2023 г. Верховный суд Нидерландов опубликовал свое решение по делу NSE против BREIN, признав правоту апелляционного суда и фактически объявив победу Usenet-провайдера. При вынесении вердикта суд руководствовался представлением о наличии у NSE отработанной процедуры по удалению контента по запросу правообладателя и отсутствии достоверных сведений об имеющих место на площадке нарушениях копирайта.

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По итогам 14-летнего разбирательства правда оказалась на стороне провайдера Usenet. Правда, NSE победа над BREIN способна подарить разве что моральное удовлетворение – компания давно прекратила свою деятельность, поэтому ее доказанная правота никак не повлияет на судьбу давно почившей площадки. По словам бывшего технического директора NSE Патрика Схрерса (Patrick Schreurs), вердикт суда ознаменовал «грустную победу» ("bittersweet victory").

Впрочем, сравнительно небольшая денежная компенсация – 65 тыс. евро – NSE все же полагается. BREIN выплатит ее в счет компенсации судебных издержек.