Российские маркетплейсы будут обязаны помечать товары иностранных продавцов

В законопроект «О платформенной экономике» внесены положения, обязывающие маркетплейсы помечать товары, предлагаемые иностранными партнерами, а также информировать пользователей о том, что товар или услуга подлежит обязательной маркировке.



Требования маркировки

Законопроект «О платформенной экономике», внесенный Министерством экономического развития России в Правительство, предполагает обязанность маркетплейсов размещать в карточке товара информацию о том, что товар (работу или услугу) предлагает иностранный партнер, выяснил Forbes. Операторы посреднических цифровых платформ должны будут также указывать, что партнер зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Документ призван «защитить потребителей от покупки несертифицированных и опасных для здоровья товаров, создать удобные сервисы, обеспечить предсказуемость взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами», цитирует издание руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В I квартале 2025 г. планируется внесение законопроекта на рассмотрение депутатов Государственной Думы. В случае принятия закон вступит в силу в сентябре 2025 г, указано на сайте Минэкономразвития

Мнение участников рынка

Требования о маркировке контента определенного типа уже широко распространены как в России, так и за рубежом. Так, уже существует возрастная маркировка информационной продукции и игровых продуктов, есть обязательная маркировка отдельных видов товаров, пояснила изданию ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Карина Ложникова.

© Primakov / Фотобанк Фотодженик До конца 2025 г. может вступить в силу обязанность маркетплейсов маркировать товары и услуги

Представители компании Wildberries & Russ заявили, что «поддерживают инструменты, которые помогают клиентам удостовериться в качестве и оригинальности продукции», но полагают, что «не стоит также забывать о том, что ответственность за товар несет в первую очередь продавец или производитель товара».

В «Авито» считают, что пункт о товарах, подлежащих обязательной маркировке требует доработки: «Оператор на этапе создания объявления не соприкасается с товаром, информация о товаре заполняется продавцом самостоятельно. И у цифровой платформы нет возможности достоверно определить, подлежит ли товар маркировке или нет (например, маркировка БАД обязательна, а пищевых добавок — нет)».

Обязательная маркировка продукции в России началась в 2016 г., первый эксперимент был осуществлен в сфере маркировки шуб. Отслеживает подлежащие маркировки товары система «Честный знак». Эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции начался первого декабря 2023 г. Сейчас он распространяется на ноутбуки, смартфоны и планшеты, светотехнику и др. Эксперимент будет длиться до 30 апреля 2025 г.

Доля интернет-торговли в объемах ритейла

Доля онлайн-торговли в ритейле в целом выросла в 2024 г. до 16,2%. В 2023 г. она составляла 13,5% , в 2022 г. — 11,6%, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Рынок интернет-торговли в России в 2024 г. увеличился на 41% и достиг почти 9 трлн руб. Лидерство по объемам онлайн-продаж у категории цифровой и бытовой техники в 2024 г. перехватили продукты питания. Доля электроники и бытовой техники составила 14,3% (третье место), а в 2023 г. она была зафиксирована в АКИТ на уровне 18%.

В феврале 2025 г. CNews писал о инициативе российских властей по обязательной регистрации на маркетплейсах посредством «Госуслуг», без возможности использования для этого почтовых адресов и телефонов. С критикой этой идеи выступили Wildberries и «Авито» – один из трех крупнейших в России маркетплейсов и крупнейший в стране классифайд (сайт с объявлениями).