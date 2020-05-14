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«Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» подвел итоги крупнейшего в России онлайн-хакатона VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей, который прошел 3–5 мая. 279 команд представили свои инновационные решения для людей, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новой жизни после пандемии. 27 команд стали победителями и призерами и получили денежные призы. Кроме того, участники онлайн-хакатона смогут реализовать свои проекты в крупнейших компаниях страны.

Заявки на участие в VirusHack подали более 6 000 человек, отбор прошли 1 200 специалистов, которые объединились в 279 команд. Помогали участникам 90 экспертов «Ростелекома» и партнеров мероприятия — Агентства инноваций города Москвы и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Команды состязались в пяти глобальных треках: «В четырех стенах», «Новая экономика», «Здоровье», «Онлайн-образование» и «Городская среда», а также специальных — «Мегаполис Москва» от Агентства инноваций Москвы, «Прогнозирование сетевых инцидентов» от компании «Ростелеком ИТ», «Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных» от компании «Нетрис» и «Уход за тяжелобольными в цифровом городе» от Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

«Мы проанализировали продукты, которые сейчас есть на рынке и позволяют заниматься спортом дома. И выявили один существенный недостаток: ни один из этих продуктов не умеет отслеживать выполнение физических упражнений. Поэтому мы создали решение, которое сможет это отследить через веб-камеру любого устройства. С помощью нейросетей мы сканируем скелет человека и смотрим за тем, как он выполняет упражнения в режиме реального времени. На экране пользователь будет видеть сколько он сделал упражнений, за какое время, а также свой прогресс. С таким подходом придется все упражнения выполнять на совесть», — сказал Василь Тапкин, представитель команды Wollem из Москвы, победившей в треке «в четырех стенах».

Команды, занявшие первое место в глобальных и специальных треках Ростелекома, получили денежный приз в размере 200 тыс. рублей, за второе место — 100 тыс. рублей и за третье — 50 тыс. рублей. Кроме того, все победители и призеры хакатона получили от «Ростелекома» подписку на цифровой видеосервис Wink и доступы к премиальным аккаунтам игр World of Tanks и World of Warships — от компании Wargaming.

«Каждый, кто принял участие в нашем онлайн-хакатоне, получил новый удивительный опыт. И это самое важное. Сейчас такое уникальное время: мы учимся жить в изоляции, учимся работать удаленно и вообще все делать удаленно. Мы все понимаем, что мир никогда не будет прежним. Инновационные решения, которые создали команды — это то, что будет нужно в новом мире. Мы получили очень много самых разных идей и на этом мы не остановимся, все только начинается. Мы будем помогать командам дальше развивать и внедрять свои проекты», — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов.



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