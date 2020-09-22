Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников

Узнайте, как Волгограднефтепроект использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов!

Спикер: Сергей Голуб

Начальник комплексного отдела проектирования и аудита

ООО «Волгограднефтепроект»



Дата: 30 сентября 2020

Время: 11:00 МСК









Компания ООО «Волгограднефтепроект», пользователь ПО Bentley Systems, реализовала много успешных комплексных BIM проектов с применением инновационных технологий Bentley, которые были удостоены наград различных международных и российских BIM конкурсов.



В период с 2016 по 2018 года «Волгограднефтепроект» трижды становилась финалистом международного конкурса «Год в Инфраструктуре» в категориях «Управление промышленными объектами и объектами коммунального хозяйства» и «Горная промышленность и освоение морских месторождений»



В 2020 году проект «Волгограднефтепроекта» «Построение цифровых моделей морских платформ в Каспийском море» занял первое место в номинации «Информационное моделирование существующих объектов» на «IV Всероссийском конкурсе BIM-технологий 2019/20», организованном при участии Минстроя РФ.



Bentley приглашает принять участие в вебинаре

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре Bentley, в ходе которого специалисты ООО «Волгограднефтепроект» поделятся опытом построения информационного менеджмента на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников, включая:

Создание информационной модели;

Подходы к построению цифрового двойника (iTwin);

Управление инженерными данными и аналитика по проекту (AssetWise ALIM);

Применение технологий пакетирования в строительстве.

Примите участие в совместном бесплатном вебинаре Bentley и ООО «Волгограднефтепроект» и задайте вопросы специалистам компаний в режиме онлайн!



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