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Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников

ПО Софт Бизнес

Узнайте, как Волгограднефтепроект использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов!

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Спикер: Сергей Голуб
Начальник комплексного отдела проектирования и аудита
ООО «Волгограднефтепроект»

Дата: 30 сентября 2020
Время: 11:00 МСК



Компания ООО «Волгограднефтепроект», пользователь ПО Bentley Systems, реализовала много успешных комплексных BIM проектов с применением инновационных технологий Bentley, которые были удостоены наград различных международных и российских BIM конкурсов.

В период с 2016 по 2018 года «Волгограднефтепроект» трижды становилась финалистом международного конкурса «Год в Инфраструктуре» в категориях «Управление промышленными объектами и объектами коммунального хозяйства» и «Горная промышленность и освоение морских месторождений»

В 2020 году проект «Волгограднефтепроекта» «Построение цифровых моделей морских платформ в Каспийском море» занял первое место в номинации «Информационное моделирование существующих объектов» на «IV Всероссийском конкурсе BIM-технологий 2019/20», организованном при участии Минстроя РФ.

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Bentley приглашает принять участие в вебинаре

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре Bentley, в ходе которого специалисты ООО «Волгограднефтепроект» поделятся опытом построения информационного менеджмента на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников, включая:

  • Создание информационной модели;
  • Подходы к построению цифрового двойника (iTwin);
  • Управление инженерными данными и аналитика по проекту (AssetWise ALIM);
  • Применение технологий пакетирования в строительстве.

Примите участие в совместном бесплатном вебинаре Bentley и ООО «Волгограднефтепроект» и задайте вопросы специалистам компаний в режиме онлайн!

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