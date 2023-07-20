«Мегафон» расширил покрытие 4G в селе Ымыяхтах

Жители села Ымыяхтах Намского района Якутии получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Это стало возможным благодаря установке новой базовой станции четвертого поколения на территории поселения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее мобильную связь в селе обеспечивала базовая станция, находящаяся в отдалении, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование с поддержкой 4G на территории села Ымыяхтах, благодаря чему увеличилась зона покрытия современными цифровыми услугами и улучшилось качество сигнала в помещениях.

Село расположено в левобережье Лены в 30 км к югу от села Намцы и в 45 км к северу от Якутска.

В зоне улучшения качества связи находятся жилые дома, больница, почта, детский сад, школа, клуб и библиотека. Благодаря выбранным техническим решениям абоненты смогут на всей территории села оперативно общаться по рабочим вопросам в мессенджерах, смотреть дома интересные фильмы и сериалы, проходить образовательные онлайн-курсы, пользоваться другими сервисами и ресурсами в Интернете. Мощности оборудования достаточно, чтобы пользователи даже в период пиковых нагрузок на сеть могли не ограничивать свои цифровые запросы.

«Климат на большинстве территорий Якутии весьма суров. Зимы холодные и продолжительные, лето жаркое, но короткое. Это накладывает определенные ограничения на возможности для досуга, а также усложняет решение многих бытовых вопросов для старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья. Наличие хорошего сигнала связи и скоростного мобильного интернета позволит, не выходя из дома, получать образование, смотреть новинки кинопроката, заниматься спортом и получать медицинские консультации онлайн, подавать заявления в госорганы и многое другое», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.