«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в два раза для жителей «Священного озера»

Новое покрытие и улучшенное качество связи четвертого поколения (4G) получили жители и гости административного центра Таттинского улуса Якутии — села Ытык-Кюель. «МегаФон» расширил территорию покрытия и скорость мобильного интернета запустив дополнительное телеком-оборудование на территории поселения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поселок Ытык-Кюель — районный центр Таттинского улуса, расположен в пределах Центральной Якутии, на ее восточной окраине. Название происходит от озера Ытык-Кюель, возникшего посередине села, что в переводе с якутского означает «священное озеро». Водоем служит источником хозяйственного водоснабжения. В поселке действует современный комбинат по переработке молока СПК «Таатта», работают несколько образовательных учреждений, крупных торговых центров и учреждений культуры. Развивается бизнес-торговля, строятся муниципальные учреждения дошкольного образования.

Запуск нового телеком-оборудования в низкочастотном диапазоне LTE улучшил проникновение сигнала сотовой связи внутрь помещений, повысив надежность Интернет-соединения, а среднечастотный диапазон позволил увеличить скорости мобильного интернета для абонентов МегаФона в два раза в центральной, юго-восточной и восточной частях поселка.

Теперь в обновленной сети сельчанам будет проще и комфортнее загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать государственные цифровые сервисы и совершать покупки в онлайн‑магазинах. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, а ученикам — пользоваться современными цифровыми образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома.

«Для сельчан открылись дополнительные возможности сети LTE "МегаФона" наравне с городскими жителями, благодаря модернизации сети сейчас им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы, в том числе те, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети», — сказала директор Якутского отделения «МегаФона» Мария Мамедова.

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«МегаФон» увеличил стабильность связи на улице, внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться любыми сайтами и приложениями с высоким уровнем качества, даже в периоды пиковой нагрузки на сеть.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.