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В трех селах Горного района Якутии впервые появилась связь «МегаФона»

Широкое покрытие и высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона» получили жители трех сел Горного района Якутии. Оператор впервые построил базовые станции четвертого поколения в Бясь-Кюеле, Кюереляхе и Кептине. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В этих поселениях суммарно проживают чуть меньше 2000 человек. Инженеры установили современные базовые станции, работающие на низкочастотных и среднечастотных слоях 4G. Это обеспечивает высокую скорость интернета и стабильную голосовую связь, а также позволяет большему количеству устройств подключаться к станции.

Теперь местные жители в Бясь-Кюеле, Кюереляхе, Кептине Горного района всегда могут оставаться на связи со своими близкими и звонить по видеосвязи, быстрее загружать контент в интернете, скачивать «тяжелые» файлы и фильмы в высоком разрешении. Доступный мобильный интернет открывает новые возможности для удаленной работы и онлайн-обучения для сельчан.

Специалисты «МегаФона» также установили дополнительное оборудование четвертого поколения в Марагасе. Расширение сети помогло равномерно распределить нагрузку в этом поселении и повысить качество соединения.

Вместе с тем через эти села Горного района проходят трассы «Вилюй», «Кобяй» и «Орто-Сурут-Кептин». Теперь водителям и пассажирам проще связаться с родными, уточнить маршрут в навигаторе, «полистать» соцсети во время остановок в придорожных кафе и заправках.

«МегаФон активно развивает цифровую сеть в Якутии: потребность в современной мобильной связи и быстром интернете 4G растет как в городах, так и в малых населенных пунктах. Так, в Кептине, Бясь-Кюеле и Кюереляхе мы впервые поставили свое телеком-оборудование. Сельчане теперь могут пользоваться цифровыми сервисами для решения бытовых вопросов, работы, учебы и, конечно, досуга», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

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