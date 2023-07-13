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Мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках Вилюйского тракта

Интернет 4G и голосовая связь появились в районе дачных участков в районе 15 км Вилюйского тракта Якутска. Это стало возможным благодаря установке новой базовой станции, которая обеспечила покрытие более 20 СНТ в разгар дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители Мегафона».

Ранее мобильную сеть на этих участках обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры Мегафона» установили телеком-оборудование на территории дач в районе 15 км Вилюйского тракта. За июльские выходные дачники успели оценить преимущества скоростного мобильного интернета и активно пользовались современными цифровыми сервисами, прокачав 4500 ГБ информации, что соответствует почти 3000 часов видео на YouTube в HD качестве.

Новая базовая станция работает в двух диапазонах, что позволило организовать покрытие голосовой связи и 4G на значительном пространстве. Теперь дачники могут пользоваться всеми возможностями сети LTE Мегафона», как будто не выезжали из города: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«Мы наблюдаем значительный рост нагрузки на наши базовые станции в местах загородного отдыха и дачном секторе Якутии. Городские жители стремятся проводить теплые летние дни на природе, увеличивается спрос на натуральные продукты, выращенные на садовых участках. Чтобы наши абоненты могли оставаться на связи и даже решать производственные или бытовые вопросы, находясь на дачах или отдыхая на природе, мы расширяем нашу зону покрытия за городом», – отметила директор Якутского отделения Мегафона» Мария Мамедова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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