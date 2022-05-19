Дмитрий Чернышенко: В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры»

В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры». Обучение по ним стартует с сентября 2022 г. по 300 образовательным программам. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что «цифровые кафедры» запущены в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» (нацпрограммы «Цифровая экономика»), созданного на базе утвержденной председателем Правительства стратегической инициативы.

«Обучение на «цифровых кафедрах» стартует в сентябре – с начала нового учебного года. Сейчас идет набор студентов, который продлится до середины лета. В этом году поступить на них и получить дополнительную квалификацию в области ИТ сможет более 80 тыс. молодых людей. Каждый вуз ведет разработку образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Всего на базе “цифровых кафедр” их будет запущено более 300. Это, например, разработчик цифровых продуктов, веб-приложений, администрирование отечественных операционных систем и многие другие. Отмечу, что количество “цифровых кафедр” будет расширяться. Они будут открываться в университетах, которые присоединятся к программе “Приоритет 2030”», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В планах до конца 2025 г. «цифровые кафедры» окончат свыше 385 тыс. человек. А к 2030 г. допквалификацию по ИТ-профилю получат 1,135 млн студентов.

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Студентам в процессе обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций. Для этого на базе университета Иннополис сформирован ассесмент-центр. Учащимся будут предложены тесты и кейсы в соответствии с тематикой их программ дополнительной профподготовки. Результаты позволят оценить уровень сформированности цифровых компетенций студентов по окончании обучения на «цифровых кафедрах».