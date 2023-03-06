Вице-премьер Чернышенко подвел итоги работы руководителей цифровой трансформации за 2022 год и обозначил задачи на текущий

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). В нем также принимал участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы за 2022 г. и отмечены лучшие федеральные и региональные министерства и ведомства по цифровизации и реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

Качество работы руководителей цифровой трансформации оценивалось, исходя из результатов выполнения оперативных задач, среди которых: переход на «Гостех», информационная безопасность, внедрение платформы образной связи, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и другие.

Ключевым изменением стало включение в рейтинг оценки эффективность планирования и реализации программ цифровой трансформации. Достижение запланированных показателей и финансовая дисциплина – имели больший вес при составлении рейтинга.

«2022 г. был крайне непростым для отрасли и руководителей цифровой трансформации, но он стал важным этапом технологического развития страны. Мы вместе настраивали работу по импортозамещению, информационной безопасности, продолжая развивать сферу цифрового государственно управления и перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и других мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Лидеры рейтинга – это действительно чемпионы, которые смогли качественно выполнять актуальные задачи. Так держать!», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Лидерами среди руководителей цифровой трансформации ФОИВ стали: Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития России, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС России.

Региональный рейтинг возглавили: Республика Татарстан, Белгородская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Липецкая область, Республика Башкортостан. Они стали первыми обладателями «Белой книги цифровой экономики» – аналитического продукта, в котором собраны главные события ИТ-отрасли.

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поздравили и вручили книги победителям рейтинга.

В рамках совещания Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральных ведомствам в срок до 1 мая 2023 г. завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС).

«Более 250 тыс. сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. Но нужно ускоряться – всем ФОИВам, не завершившим переход необходимо сделать это не позднее апреля 2023 г. РЦТ регионов рекомендуется также активизировать работу по подключению к АРМ ГС. Этого требует геополитическая обстановка», -- отметил Дмитрий Чернышенко.

АРМ ГС – это универсальный коммуникационный сервис для госслужащего, защищенное облачное решение. Сервис позволяет работать с документами, поддерживает аудио- и видеозвонки, использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации.

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Среди других поручений совещания стало: реализация типовых ИТ-сервисов на базе единой цифровой платформы «Гостех», утверждение единой политики работы с данными.