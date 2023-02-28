Правительство сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний

Минцифры сообщило о том, что Правительство России сделало ИТ-аккредитацию доступной большему числу компаний.

Получить аккредитацию теперь могут в том числе: компании, деятельность которых связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук (коды ОКВЭД 72.11 и 72.19); фонды, занимающиеся поддержкой ИТ, и компании с госучастием, которые занимаются развитием федеральных и региональных информационных систем; производители ПО и ПАК в сфере информационной безопасности (код ОКВЭД 26.30.16); компании, ведущие деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу (код ОКВЭД 71.20.9); организации, основной код ОКВЭД которых входит в группу или класс, указанный в приложении к постановлению (например, коды 62.01, 62.02).

Уточнены требования к проведению внеочередных проверок и ежегодного подтверждения аккредитации. В их числе: информация на сайте должна быть представлена на русском языке; в 2023 г. зарплата проверяется за IV квартал 2022 г. и I квартал 2023 г.; зарплата сотрудников компаний-правообладателей ПО из реестра отечественного ПО не проверяется.

Установлены требования к периоду, на который ИТ-компания должна предоставить согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Теперь он — не менее 2 лет.

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При получении аккредитации больше не придётся прикладывать справку о несудимости руководителя. Информация будет запрашиваться напрямую у МВД.

«Мы учли пожелания представителей ИТ-отрасли и сделали аккредитацию доступной большему числу компаний. В первую очередь, добавили новые большие категории: компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук (как, например, резиденты «Сколково»), фонды, занимающиеся поддержкой ИТ, и компании с госучастием, разрабатывающие федеральные и муниципальные инфосистемы. Теперь они могут претендовать на все меры поддержки, доступные аккредитованным ИТ-компаниям», – сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.