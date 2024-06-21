МТС на треть ускорила мобильный интернет в Якутске

МТС модернизировала сеть мобильной связи и передачи данных в городе Якутске. В результате перераспределения радиочастот, скорость мобильного интернета в жилых кварталах Якутска в среднем возросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В числе локаций, в которых появилось новое оборудование стандарта 4G, стали кварталы 98,122,123,124, где помимо жилых домов расположены социальные объекты культуры, здравоохранения и отдыха. В частности, мобильный интернет стал быстрее на территории Исторического парка «Россия – моя история», радиоцентра, на развязке автодороги по улице Чернышевского, переходящей в Покровский тракт, а также внутри зданий – детских садов, супермаркетов, торгового центра, оптово-розничных магазинов и складов, автосервисов.

Кроме этого рефарминг прошел в Пригородном квартале, где преимущественно находятся садоводства и СОТы Якутска и в Приипподромном квартале, где расположен ипподром и конноспортивный комплекс.

«Для того, чтобы абоненты могли оценить увеличение скоростей интернета, мы проводим модернизацию сети, в тех локациях где это необходимо, при помощи рефарминга. Говоря простым языком, это перераспределение частот, благодаря которому удается увеличить емкость сети подвижной радиосвязи. То есть, происходит передача радиосигнала стандарта 4G на частотах, ранее использовавшихся стандартом связи 3G», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.