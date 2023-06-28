Якутский стартап выбрал Санкт-Петербург для масштабирования онлайн-сервиса поиска няни и присмотра за ребенком

Стартап «Под присмотром», выпускник акселератора «Б8» и резидент технопарка «Якутия», запускает в Санкт-Петербурге приложение для поиска нянь. Оно объединит в себе возможности поиска, рейтингования специалистов и онлайн-присмотра. Об этом CNews сообщили представители «Под присмотром».

Цель якутского стартапа – полностью цифровизировать опыт поиска нянь и снизить беспокойство, которое присутствует при поиске специалиста онлайн. Как специализированный сервис, «Под присмотром» реализовал для этого три связанные друг с другом возможности в одном приложении.

Во-первых, при регистрации в сервисе няня загружает не только паспорт, но и другие документы, которые требуются для работы с детьми. Это справка о несудимости, флюорография и другие документы по запросу. «Под присмотром» модерирует все регистрации, и в сервис попадают только проверенные специалисты.

Во-вторых, выбирая няню, родители могут ориентироваться на рейтинг и комментарии тех, кто уже оставлял своего ребенка с этим специалистом. Они также могут поделиться своим опытом и оценить няню.

В-третьих, в самый важный момент родитель может воспользоваться сервисом онлайн-присмотра и проверить, все ли хорошо. Для этого нужно просто нажать на кнопку онлайн-стрима в приложении, и телефон няни превратится в видеокамеру.

До лета 2023 г. «Под присмотром» предлагал свое решение преимущественно жителям Сибири. Приложением пользуются уже более 7000 человек. «Для масштабирования мы выбрали Санкт-Петербург как крупный и конкурентный мегаполис, который недооценивают конкуренты из столицы. Хотя сама возможность поиска няни не уникальна, уверен, наша бесплатная для клиентов модель монетизации и опция онлайн-присмотра за няней и ребенком поможет нам завоевать доверие питерцев и закрепиться на рынке», – сказал сооснователь компании Роберт Ядреев.

До конца 2023 г. компания планирует привлечь в сервис не менее 500 нянь и не менее 5000 родителей в Санкт-Петербурге.

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«Под присмотром» – сервис поиска нянь в формате приложения. Модерация, рейтинг и отзывы нянь, онлайн-присмотр. Выпускник акселератора «Б8» из Якутии.