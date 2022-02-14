Приложение для изучения якутского языка поможет сохранить национальный язык и культуру

Методисты, учителя и программисты из Якутии разрабатывают мобильное приложение, которое поможет освоить якутский язык. Создатели разработали доступную методику изучения языка для взрослых и детей от восьми лет. Об этом CNews сообщили представители платформы Boomstarter.

Авторы проекта — Лилия Бэчигэн, филолог-переводчик и ведущий эксперт ИТ-парка «Якутск», и известный в Якутии актер и радиоведущий Ньургун Бэчигэн.

Приложение назвали «Сахалыы», что в переводе с якутского языка означает по-якутски». Цель проекта — не только сделать обучение якутскому доступным для каждого из любой точки мира, но и сохранить местную культуру в Республике Саха.

Как показывают исследования, уровень владения якутским языком в каждом новом поколении снижается на 10-20%. Основная причина — отсутствие языковой среды у подрастающего поколения. В школах и в семье преобладает общение на русском языке. Общеобразовательные программы все реже включают предметы на якутском. Нет общедоступной и простой методика изучения языка.

Если ситуация не изменится, то по прогнозам лингвистов через 10-20 лет число носителей якутского языка снизится настолько, что возникнет риск его постепенного исчезновения.

Для мобильного приложения «Сахалыы» разработали специальную методику изучения якутского языка. Сделали это авторы учебных пособий по национальному языку и практикующие учителя. Консультантами проекта «Сахалыы» стали создатель «Саха википедии», лингвист Николай Павлов, заместитель председателя Союза писателей Якутии Гаврил Андросов, председатель Ассоциации учителей якутского языка Жанна Барашкова.

Для всех желающих принять участие в создании приложения «Сахалыы» создатели запустили краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter.

По замыслу создателей приложение поможет сохранить древнюю национальную культуру в цифровом формате. Уже разработаны структура и наполнение 90 уроков. В приложении будет собран контент на якутском языке. Это поможет не только изучать язык, но и формировать среду и сообщества, где можно практиковать и совершенствовать разговорные навыки. По замыслу авторов это не только послужит популяризации якутского языка, но и станет дополнительным пособием в помощь учителям и родителям.