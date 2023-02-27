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«Dатару» и «Инлайн груп» заключили партнерское соглашение

Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и «Инлайн груп», участник российского рынка системной интеграции и ИТ-консалтинга, заключили партнерское соглашение. В результате сотрудничества «Инлайн груп» предложит заказчикам решения на базе российского ИТ-оборудования для работы с большими данными.

«Dатару» предлагает портфель продуктов для крупных коммерческих и государственных организаций. В его составе — серверное и сетевое оборудование, СХД, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Производитель помогает клиентам выстраивать комплексный ИТ-ландшафт под ключ и поддерживать бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры.

Бизнес-партнерство с компанией «Инлайн груп» позволит «Dатару» расширить каналы продвижения и распространения решений на российском рынке. В «Инлайн груп» планируют использовать продукты «Dатару» в крупных инфраструктурных проектах, реализуемых в интересах компаний из нефтегазовой сферы, банковского сектора, ритейла и других отраслей экономики.

«Сотрудничество с «Dатару» – часть нашей стратегической инициативы по формированию нового стека продуктов и технологий, обеспечивающего создание эффективных решений на базе российских разработок, — сказал первый заместитель генерального директора, коммерческий директор «Инлайн груп» Евгений Жирнов. — Новый партнер уверенно занял нишу, освободившуюся после ухода с отечественного ИТ-рынка иностранных вендоров, предложив бизнесу широкую линейку серверов и СХД с полноценной поддержкой на всех уровнях. Такой подход к организации бизнеса отвечает нашим ожиданиям и позволяет использовать оборудование «DaтаРу» для внедрений любого уровня сложности».

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«В ближайшие несколько лет большинство российских компаний из крупного промышленного и производственного секторов, финансовых учреждений и государственных структур начнет переходить на отечественное «железо». У локальных поставщиков есть центры поддержки в стране, а логистика более прозрачна и прогнозируема — это ценное преимущество для организаций, которым критически важна бесперебойная работа оборудования. Наше бизнес-партнерство с «Инлайн груп» позволит удовлетворить растущий спрос в максимально сжатые сроки и с оптимальным показателем капитализации затрат», — сказала Наталья Сергеева, коммерческий директор «Dатару».

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