Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке

Международная технологическая компания Infinix объявляет о выходе в России смартфона ZERO 20. Это устройство впервые в мире получило 60 МП фронтальную камеру с оптической стабилизацией изображения. Помимо этого, в смартфоне используется процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу, 108 МП основная камера, а также быстрая зарядка на 45 Вт. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

На данный момент ZERO 20 доступен в России в магазинах Ozon, Wildberries, «Ситилинк», RBT.ru и др., в двух цветах: блестящее золото и космический серый.

8 Гб RAM и 256 Гб ROM: рекомендованная розничная цена 26 990 руб.

Размер пикселя и датчика изображения в 60-мегапиксельной OIS фронтальной камере ZERO 20 составляют 0,61 мкм и 1/2,8 дюйма соответственно. Объектив также поддерживает двойную стабилизацию изображения, фазовый автофокус, режимы HD и ночной съемок. Двойная стабилизация изображения работает с использованием функций OIS + EIS, которые позволяют снимать фотографии с высоким разрешением и насыщенными цветами. Благодаря поддержке оптической стабилизации изображения режим Super Night на фронтальной камере обеспечивает четкие селфи при любых условиях освещения.

Infinix ZERO 20

Селфи камера ZERO 20 дополняется основным объективом на 108 МП, поддерживающим ряд дополнительных режимов съемки. Эти функции включают в себя: 10-кратный зум и алгоритм Infinix Sky Remap, который позволяет самостоятельно выбирать визуальные эффекты для неба на фотографиях. Наконец, режим Film Mode, в котором предусмотрено множество шаблонов, упрощает создание оригинальных видео и дает возможность пользователям больше сконцентрироваться на окружающем мире, а не на настройках камеры смартфона.

ZERO 20 оснащен 6-нм процессором MediaTek Helio G99. В процессор встроена фирменная разработка Infinix – Erdal Engine 3.0, которая позволяет поддерживать уверенное соединение с сетью благодаря интеллектуальному переключению между мобильной и Wi-Fi сетями.

В ZERO 20 используется тонкий и яркий 6,7-дюймовый FHD+ AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц. Дисплей прошел сертификацию TÜV Rheinland о защите от синего излучения и позволяет пользователям длительное время использовать ZERO 20 без усталости для глаз.

В комплекте с ZERO 20 идет быстрая зарядка на 45 Вт, а аккумулятор смартфона составляет 4500 мАч. Благодаря такому сочетанию смартфон может быть заряжен от 1% до 75% за 30 минут.

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения Поддержка ИТ-отрасли

ZERO 20 может похвастаться большим объемом оперативной и постоянной памяти: 8 ГБ + 256 ГБ. Смартфон поддерживает технологию расширения оперативной памяти 8 ГБ + 5 ГБ.

Другие особенности: Стереозвук с технологией обработки аудио от DTS; металлическая рама корпуса, позволяющая смартфону использовать ее, в качестве антенны.

Спецификация устройства: экран6.7 дюйма, 1080*2400, AMOLED; процессор MTK Helio G99; основная камера 108 МП, 13 МП широкоугольная камера, 2 МП портретная камера, LED вспышка с двумя диодами; фронтальная камера 60 Мп + OIS, LED вспышка с двумя диодами; видеосъемка 2K 30FPS, 1080p 60FPS; постоянная/оперативная память 256 + 8 ГБ; батарея 4500 мАч, зарядка 45 Вт.

***

Юные инновации: будут ли в России развивать детское изобретательство? Инновации для промышленности

Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав производителя смартфонов Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней. Бренд постоянно расширяет свою географию, и на данный момент его продукция представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы и Африки.