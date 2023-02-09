diHouse представляет экшн-камеры AKASO

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые линейки экшн-камер AKASO. Бренд AKASO предлагает доступные экшн-камеры, которые «поймают» и передадут приключения и впечатления в высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

В diHouse представлены три линейки камер, которые обладают индивидуальными характеристиками и подойдут для разных запросов и целей.

Флагманская линейка AKASO Brave с высококачественными объективами и высокой производительностью создана для тех, кто разбирается в тонкостях экшн-камер и выбирает только лучшее. Этим моделям есть что предложить пользователям: превосходное качество видео (4K 60 FPS Ultra HD) и фото (до 48 МП), замедленная съемка, таймлапс с 8-кратным замедлением, чистый звук, самый широкий угол съемки, 6-осевая стабилизация изображения Gimbal Like, водонепроницаемый корпус, голосовое управление, дополнительные визуальные эффекты. Линейка представлена моделями Brave 7, 7 LE, 4 и 4 Pro.

Экшн-камера AKASO

Линейка AKASO V50 подойдет тем пользователям, которые уже успели почувствовать и понять, что такое экшн-камера. Основные преимущества линейки, разработанной с учетом требований профессиональных фотографов: качество видео – 4K Ultra HD, качество фотографий – 20 МП, улучшенная система стабилизации изображения Six-Axis Gyro, чистый звук, встроенный микрофон, съемка под водой на глубине до 30 м, зум, таймлапс, замедленная съемка. Линейка представлена моделями V50 X и V50 Elite.

Линейка экшн-камер AKASO EK7000, представленная моделями EK7000 и EK7000 Pro, предназначена в большей степени для новичков и отличается доступными ценам. Функционально обе модели сходны по своим характеристикам: видео – 4K Ultra HD, фото с разрешением 20 МП таймлапс, возможность циклической записи, защита от воды – 98 FT, съемка на глубине до 40 м. Камерами можно управлять удаленно.

Для более комфортной работы с экшн-камерами можно использовать приложение AKASO GO, – инструмент для редактирования и просмотра отснятых материалов. С его помощью пользователь может управлять экшн-камерой на расстоянии, а также просматривать их с телефона.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.