Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book

Компания Infinix объявляет о расширении серии GT устройств и старте продаж в России игровых ноутбуков Infinix GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графическим чипом Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 и кибердизайном с LED-подсветкой. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Производительность Infinix GT Book обеспечивает процессор Intel Core i5-13420H или i5-12450H. Технология трассировки лучей RTX повышает реалистичность игрового процесса, а DLSS 3 улучшает плавность изображения, повышая производительность за счет создания дополнительных кадров. Объем оперативной памяти ноутбука составляет 16 ГБ, а постоянной – 512 ГБ или 1 ТБ в зависимости от комплектации. Есть модуль Wi-Fi 6E. FHD камера обеспечивает высокое качество изображения во время стримов и сеансов видеосвязи. Благодаря стереодинамикам с поддержкой DTS, игроки способны услышать каждый звук в деталях. Наличие портов USB и HDMI дает возможность подключения широкой линейки периферии.

Infinix Infinix GT Book

В качестве видеокарты в ноутбуке могут использоваться Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 с 8 или 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.

16-дюймовый экран характеризуется частотой обновления 120 Гц и 100% цветовым охватом sRGB. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, яркость – 300 нит.

Настройки ноутбука осуществляются через фирменное приложение Powered Arsenal. В нем можно отслеживать нагрев центрального и графического процессоров и оптимизировать распределение мощностей.

GT Book выполнен в футуристичном дизайне с адаптивной LED-подсветкой. Пользователь может самостоятельно назначить цвет подсветки клавиш и подстроить его под любую игру. Клавиатура оптимизирована для геймеров, она разделена на четыре зоны подсветки, а клавиши WASD выделены. Ноутбук весит всего 1,99 кг, а толщина алюминиевого корпуса составляет 18,9 мм. Батарея имеет емкость 70 Втч и мощность зарядного устройства – 190 Вт.

Infinix GT Book оснащен системой охлаждения ICE Storm 3.0+ с двумя 11-сантиметровыми вентиляторами.

Ноутбуки Infinix GT Book доступны по следующим ценам:Infinix GT Book i5-13420H с RTX 4050 и 16 ГБ/512 ГБ — 119 990 руб.; Infinix GT Book i5-12450H с RTX 4060 и 16 ГБ/1 ТБ — 129 990 руб.