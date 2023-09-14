Infinix запускает в России смартфон GT 10 Pro

Компания Infinix сообщает о поступлении в продажу своего первого игрового смартфона – GT 10 Pro. Устройство отличается высокой производительностью, агрессивным дизайном в стиле «киберпанк» и специальной версией фирменной прошивки на основе Android 13, созданной для геймеров. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

GT 10 Pro будет доступен в версии 8 ГБ RAM/256 ГБ ROM, в черном и сером цветах. Его цена составляет 32 990 руб., при этом по случаю старта продаж пользователи смогут приобрести его по специальной промо цене в 27 990 руб.

В качестве центрального процессора в Infinix GT 10 Pro используется MediaTek Dimensity 8050 5G – чип, выполненный по 6-нм техпроцессу. Благодаря тактовой частоте до 3 ГГц смартфон с легкостью справляется с большинством современных игр на высоком уровне настроек графики. А качественный 10-биттный FHD+ AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц отвечает за плавность изображения и точную передачу цветов. GT 10 Pro также обладает модуляцией ШИМ на уровне 1920 Гц, что защищает глаза пользователей от перенапряжения, связанного с долгим использованием смартфонов с AMOLED экранами.

Высокий уровень производительности также обеспечивается 8 ГБ оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 16 ГБ за счет части объема накопителя. При этом 256 ГБ ROM можно дополнительно расширить за счет карты памяти объемом до 2 ТБ.

GT 10 Pro

Инженеры компании создали специальную версию прошивки XOS на базе Android 13, настроенную в соответствии с потребностями геймеров. ОС лишилась большинства предустановленных приложений, характерных для других версий XOS, а также обладает рядом программных настроек, призванных повысить комфорт пользователей во время игрового процесса.

Пользователи также смогут в буквальном смысле прочувствовать каждое событие в игре – специальная технология 4D-вибраций передает каждое движение и действие, совершаемое геймером во время игрового процесса. А гироскоп позволяет добиться точности действий в гонках и шутерах. В корпусе смартфона расположены специальные LED-индикаторы, которые пользователи могут настроить индивидуально под себя.

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Смартфон получил 108 МП основную камеру и 32 МП фронтальную.

Смартфон получил быструю зарядку в 45 Вт, заряжающей батарею в 5000 мАч до 70% за 30 минут. Специально для геймеров устройство получило функцию обходной зарядки, благодаря которой процессор GT 10 Pro может быть запитан напрямую, в обход аккумулятора, экономя его ресурс и снижая нагрев смартфона во время длительных геймерских сессий. Помимо этого, смартфон поддерживает протокол зарядки PD 3.0, что обеспечивает его совместимость с быстрыми зарядками других современных смартфонов.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав Transsion Holdings. Бренд постоянно расширяет свою географию, и на данный момент его продукция представлена в 8 регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы и Африки.