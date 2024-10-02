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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж первого игрового ноутбука бренда Infinix ― GT Book. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 119,9 тыс. руб.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-13420H или i5-12450H в зависимости от комплектации. Его гибридная архитектура позволяет играть в игры с высокой частотой кадров или смотреть несколько стримов одновременно. Технология трассировки лучей RTX повышает реалистичность игрового процесса, а DLSS 3 улучшает плавность изображения. Объем оперативной памяти ноутбука составляет 16 Гб, а постоянной – 512 Гб или 1 Тб в зависимости от комплектации. За высокую скорость и стабильность сетевого соединения отвечает современный стандарт Wi-Fi 6E. FHD камера обеспечивает высокое качество изображения во время стримов и сеансов видеосвязи. Благодаря стереодинамикам с поддержкой DTS, игроки способны услышать каждый звук в деталях. Наличие портов USB и HDMI дает возможность подключения широкой линейки периферии.

В качестве видеокарты в ноутбуке могут использоваться Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 с 8 или 6 Гб видеопамяти стандарта GDDR6. Трассировка лучей в реальном времени и DLSS 3 позволяют ноутбуку обеспечивать плавный и стабильный игровой процесс с впечатляющим качеством изображения.

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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book

16-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и 100% цветовым охватом sRGB передает четкую и плавную картинку. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, яркость – 300 нит. Видеокарты Nvidia GeForce RTX обеспечивают максимально стабильный игровой процесс, их мощности в сочетании с технологиями апскейлинга на базе ИИ достаточно для отображения изображения высокого качества.

Настройки ноутбука осуществляются через фирменное приложение Powered Arsenal. В нем можно отслеживать нагрев центрального и графического процессоров и оптимизировать распределение мощностей.

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Цифровизация

GTBook выполнен в футуристичном дизайне с адаптивной LED-подсветкой. Пользователь может самостоятельно назначить цвет подсветки клавиш и подстроить его под любую игру. Клавиатура оптимизирована для геймеров, она разделена на четыре зоны подсветки, а клавиши WASD выделены. Ноутбук весит всего 1,99 кг, а толщина алюминиевого корпуса составляет 18,9 мм. Мощная батарея емкостью 70 Вт.ч и быстрая 190 Вт зарядка позволяют наслаждаться продолжительными игровыми сессиями без перерывов.

Infinix GT Book оснащен инновационной системой охлаждения ICE Storm 3.0+. Два 11-сантиметровых вентилятора обеспечивают оптимальное охлаждение. Система эффективно отводит тепло и поддерживает оптимальный температурный режим так, чтобы ноутбук сохранял производительность даже при высоких нагрузках во время продолжительных игровых сессий.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»: Infinix GT Book i5-13420H с RTX 4050 и 16 Гб/512 Гб — 119,9 тыс. руб.; Infinix GT Book i5-12450H с RTX 4060 и 16 Гб/1 Тб — 129,9 тыс. руб.

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