Линейка ноутбуков Acer Nitro Lite 16 пополнилась новыми моделями

Линейка ноутбуков Acer Nitro Lite 16 пополнилась новой более мощной конфигурацией и второй расцветкой. Теперь ноутбуки доступны в белом и чёрном корпусе. Старшая модель NL16-71G оснащена 16‑дюймовым дисплеем с частотой обновления 180 Гц, процессором Intel Core 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4050. Помимо этого, доступны и другие конфигурации с процессорами Intel Core 13 поколения и видеокартами Nvidia GeForce RTX 2050 и 3050.

Одной из особенностей модели NL16-71G стал относительно лёгкий корпус (менее 2 кг). Это довольно впечатляющий показатель для игровых устройств. Также в ноутбуках Nitro Lite 16 установлена клавиатура с подсветкой и отдельным с цифровым блоком. Для быстрого ориентирования в играх клавиши WASD выделены голубым цветом в белой версии и красным в чёрной. Для максимальной конфиденциальности веб‑камера над экраном прикрывается механической шторкой.

Acer Nitro Lite 16 оснащён большим экраном на 16 дюймов с разрешением 1920×1200 пикселей (WUXGA) и частотой обновления до 180 Гц, что обеспечивает сверхплавную картинку не только в играх, но и в повседневных задачах, например, при веб-сёрфинге, работе с документами и интерфейсами различных приложений. Пиковой яркости в 300 нит достаточно для комфортной работы и игр при любом освещении. Вдобавок IPS-панель охватывает 100% цветового пространства sRGB, благодаря чему ноутбук отлично подходит как для развлечений, так и для работы с графикой, фото и видео.

Ноутбуки укомплектованы процессорами Intel Core i5-13420H 13 поколения или Intel Core 5 210H с 16 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 и SSD‑накопителем на 512 ГБ. Такое сочетание характеристик обеспечивает моментальную загрузку системы, игр и приложений, а также высокую скорость передачи данных.

acer_nitro_lite_16.png

В ассортименте доступно несколько конфигураций Acer Nitro Lite 16 с дискретной графикой Nvidia — можно выбрать между видеокартами GeForce RTX 2050, GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 4050 с поддержкой технологии DLSS 4.5 и Ray Tracing. Первая обеспечивает более четкое изображение, уменьшение ореолов (гостинга) и рост FPS благодаря генерации кадров, а вторая — делает картинку максимально реалистичной за счёт прорисовки теней, отражений и освещения.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

Линейка Acer Nitro Lite 16 предлагает расширенный набор интерфейсов для подключения различных устройств. Для использования внешних мониторов предусмотрены порты HDMI 2.1 и USB Type‑C с поддержкой DisplayPort 1.4. Также на корпусе есть разъёмы USB актуальных стандартов (USB 3.2 Gen2 для Type‑C и два порта USB 3.2 Gen1 Type‑A), которые обеспечивают быструю передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с и удобное подключение периферии.

Для доступа к сети предусмотрен беспроводной модуль Wi‑Fi 6 (ax) с поддержкой 2x2 MIMO, а также гигабитный LAN‑порт с разъёмом RJ‑45, который пригодится для киберспортивных дисциплин.

Ноутбуки доступны в рознице и онлайн магазинах: Acer Nitro Lite NL16-71G-517T (Intel Core i5-13420H, GeForce RTX 2050) от 79999 руб.; Acer Nitro Lite NL16-71G-580P (Intel Core 5 210H, GeForce RTX 3050) от 87999 руб.

