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Два дисплея в компактном корпусе: монитор Acer PD163Q вышел в России

Компания Acer представила портативный монитор PD163Q, который оснащен двумя 15,6-дюймовыми IPS-экранами с разрешением Full HD. Устройство ориентировано на профессионалов, которым требуется многозадачность в любом месте: оба дисплея могут работать независимо друг от друга, позволяя, например, редактировать документ на одном экране, а на другом — следить за трансляцией или презентацией. Монитор раскладывается под углом до 315 градусов.

Основные характеристики Acer PD163Qbmiuux: диагональ 15,6 дюйма x2; тип матрицы IPS; разрешение 1920x1080; угол раскрытия 315 градусов; частота обновления 60 Гц; минимальная задержка 8 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость до 250 кд/м²; порты USB-C x2 с поддержкой питания до 15 Вт; встроенные динамики 2х2 Вт,; подставка, поддержка VESA 75 х 75.

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Acer
Монитор Acer PD163Q вышел в России

Когда второй экран не нужен, его можно сложить за основной панелью.

Оба дисплея Acer PD163Q имеют широкие углы обзора (до 170 градусов), контрастность до 100 000 000:1 и отображают 16,7 млн цветов. Монитор оснащен двумя портами USB Type-C, одним MiniHDMI 1.4, а также выходом для наушников. Это позволяет подключить монитор как к ноутбукам, так и к игровым консолям или смартфонам. Встроенные стереодинамики мощностью 2 Вт справятся с базовыми задачами, такими как просмотр видео, звонки и презентации.

Монитор Acer PD163Q оснащен комплексом фирменных технологий Acer VisionCare, которые снижают нагрузку на зрение. Они включают в себя, в том числе, фильтрацию синего цвета BlueLight Shield и защиту от мерцания, что позволяет комфортно использовать его в течение длительных рабочих сессий.

Монитор Acer PD163Q уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 38 999 руб.

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