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В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС

Серия новых ноутбуков iRU Tactio 15PHС для офисной работы готова к отгрузке со складов дистрибутора iRU. Об этом CNews сообщили представители iRU.

Ноутбуки iRU Tactio 15PHC на процессорах AMDRyzen с предустановленным Windows 11 Pro станут оптимальным выбором для стандартных офисных задач.

Ноутбуки получили Full HD-экраны с диагональю 15,6 дюйма на IPS-матрице, полноформатную клавиатуру, а также встроенные веб-камеру, микрофон и стереодинамики.

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iRU
В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС

Ноутбуки оснащены разъемами для подключения внешнего монитора, карт памяти Micro SD, SDHC/SDXC и интернет-кабеля, а также двумя разъемами USB 3.2 Type A и разъемом USB 3.2 Type C.

В серии выпущены модели с оперативной памятью 8, 16 и 32 ГБ. У всех новинок встроенный SSD от 256 ГБ до 1 TБ, в зависимости от конфигурации. Предусмотрена и возможность апгрейда ОЗУ и ПЗУ для работы с большим количеством данных.

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На ноутбуки iRU Tactio 15PHC предоставляется гарантия 12 месяцев.

Приобрести новинки можно у официального дистрибьютора Merlion.

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