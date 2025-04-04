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FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс

Начались продажи игрового монитора Nitro VG270G, подходящего для игр, учебы, работы и творчества. Он оснащен Full HD IPS-матрицей с высокой частотой обновления и минимальным временем отклика, обеспечивая плавное и четкое изображение. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Nitro VG270G: диагональ 27 дюймов; формат 16:9; тип матрицы IPS; разрешение FullHD (1920x1080); частота обновления: до 120 Гц; время отклика — до 1 мс; пиковая яркость 250 кд/м²; поддержка AMD FreeSync; прочее — встроенные стереоколонки (2х2 Вт), разъем VESA 100x100.

Модель Nitro VG270G – классическое решение для геймеров на плоской IPS-матрице с временем реакции пикселя в 1 мс, обеспечивающей частоту обновления до 120 Гц. Этого достаточно для комфортного гейминга, просмотра видео, работы с текстами и т.д.

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FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс

При диагонали 27 дюймов новинка получила расширение FullHD, что дает плотность пикселей 82 ppi при размере пикселя 0,311 мм. У матрицы высокие показатели контрастности: статическая составляет 1500 : 1, динамическая – 100 000 000 : 1. Яркость новинка обеспечивает до 250 нит. Цветовой охват пространства sRGB – 99%. Комфорта при работе добавляют высокие углы обзора – 178° по вертикальной и по горизонтальной осям.

Сигнал монитор может получать по цифровым интерфейсам – у новинки два разъема для подключения HDMI 1.4 и один для DisplayPort 1.2 – в обоих вариантах доступная частота обновления достигает максимального для модели значения в 120 Гц. Для получения стабильного изображения при обоих вариантах подключения монитор использует AMD FreeSync, который синхронизирует частоту обновления матрицы с частотой сигнала, получаемого от видеокарты.

Acer заботится о снижении нагрузок на зрение пользователя, поэтому реализует в мониторах комплекс технологий, созданных для снижения мерцания, подавления бликов от внешних источников и снижении синей составляющей в излучении матрицы. Комплекс, получивший Acer VisionCare, объединяет четыре технологии.

Тонкий и легкий Nitro VG270G помещен в корпус из черного пластика, получил дизайн ZeroFrame и встроенный блок питания. Монитор оборудован аудиосистемой с двумя динамиками, а также аудиовыходом для подключения внешних колонок, наушников и других устройств.

Поддержка разъема VESA 100х100 позволяет размещать новинку Acer на альтернативных стойках и креплениях, а также, например, присоединять мини-ПК к обратной стороне Nitro VG270G. Штатная стойка новинки допускает отклонение дисплея на углы от -5° до +25°.

Монитор Nitro VG270G уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена от 13,7 тыс. руб.

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