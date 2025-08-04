Разделы

Электроника Розница
|

Стильные, функциональные и компактные мониторы для рабочих и учебных сетапов — Acer SH2 Ultra Slim

На российском рынке появились два новых устройства серии Acer SH2 Ultra Slim — SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx). Это доступные мониторы для повседневного использования в офисе и дома, сочетающие в себе современный дизайн, тонкий корпус и прекрасное качество изображения. Отличие между моделями заключается в типе подключения: одна версия оснащена портом USB-C с подачей питания мощностью до 65 Вт по протоколу Power Delivery, другая — DisplayPort 1.2. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Мониторы Acer SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx) отлично подходят для работы с документами, видеосозвонов, просмотра фильмов и обучения. Благодаря оптимальному набору характеристик, современному дизайну и низкой цене, они представляют собой надежное и универсальное решение для большинства пользователей.

aser700.jpg
Основные характеристики

Мониторы серии Acer SH2 Ultra Slim — SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx) — предлагают 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), яркостью 250 нит и контрастностью 1000:1. Благодаря широким углам обзора в 178° по горизонтали и вертикали, а также поддержке отображения 16,7 млн цветов, изображение остается четким и насыщенным под любым углом. Частота обновления достигает 120 Гц, а время отклика — 4 мс. Этого хватит даже для легкого гейминга, включая сессии в динамичных экшен-играх и сетевых шутерах.

acer_sh2_ultra_slim_700.jpg
Acer SH2 Ultra Slim

Порты под любые задачи

Модель Acer SH242YG0 (bmihux) оснащена интерфейсами HDMI 1.4, USB-C и аудиовыходом, а версия SH242YG0 (bmiphx) предлагает HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и тот же миниджек 3,5 мм для подключения колонок или наушников. В обоих случаях предусмотрены встроенные динамики по 1 Вт. Наличие USB-C с поддержкой передачи видео и питания мощностью до 65 Вт делает модель удобной для работы в связке с ноутбуками, планшетами, консолями и другими мобильными устройствами.

Ультратонкий корпус и эргономика

Обе модели выполнены в минималистичном дизайне ZeroFrame с тонкими рамками по трем сторонам и черным матовым покрытием. Экран Acer SH242YG0 диагональю 23,8 дюйма легко вписывается в любой интерьер, будь то рабочее место или домашний стол. При желании его можно установить на кронштейн с помощью универсального крепления Vesa (75 x 75 мм). При этом в комплект входит эргономичная подставка, которая позволяет регулировать наклон в диапазоне от -5° до ~25°, обеспечивая комфортное положение во время длительного использования. Также можно поворачивать экран влево/вправо на 360° и приподнимать его над столом до 100 мм.

Технологии для защиты зрения

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу
Бизнес

Мониторы Acer SH2 Ultra Slim — SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx) — также поддерживают фирменные технологии Acer VisionCare для защиты зрения, включая BlueLight Shield, Flickerless и ComfyView. Эти функции уменьшают нагрузку на глаза, снижают вредное синее свечение, устраняют эффекты мерцания и предотвращают утомляемость при продолжительной работе или обучении за компьютером. Антибликовое покрытие дополнительно улучшает комфорт при ярком освещении.

Надежность и простота в использовании

Acer SH242YG0 не требует сложной настройки: все параметры изображения можно регулировать с помощью интуитивного OSD-меню, которое вызывается одной кнопкой. Вдобавок мониторы серии Acer SH2 Ultra Slim быстро включаются, стабильно работают с различными источниками сигнала и легко монтируются в сетапы с несколькими мониторами благодаря своим компактным габаритам.

Монитор Acer SH242YG0 (bmihux) уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 13,399 тыс. руб., а модель SH242YG0 (bmiphx) — от 10,74 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

В Москве открылось производство чипов для БПЛА

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

В России испытана отечественная 5G-антенна со скоростью до 1 ГБ/с

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще