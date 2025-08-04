Стильные, функциональные и компактные мониторы для рабочих и учебных сетапов — Acer SH2 Ultra Slim

На российском рынке появились два новых устройства серии Acer SH2 Ultra Slim — SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx). Это доступные мониторы для повседневного использования в офисе и дома, сочетающие в себе современный дизайн, тонкий корпус и прекрасное качество изображения. Отличие между моделями заключается в типе подключения: одна версия оснащена портом USB-C с подачей питания мощностью до 65 Вт по протоколу Power Delivery, другая — DisplayPort 1.2. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Мониторы Acer SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx) отлично подходят для работы с документами, видеосозвонов, просмотра фильмов и обучения. Благодаря оптимальному набору характеристик, современному дизайну и низкой цене, они представляют собой надежное и универсальное решение для большинства пользователей.

Основные характеристики

Мониторы серии Acer SH2 Ultra Slim — SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx) — предлагают 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), яркостью 250 нит и контрастностью 1000:1. Благодаря широким углам обзора в 178° по горизонтали и вертикали, а также поддержке отображения 16,7 млн цветов, изображение остается четким и насыщенным под любым углом. Частота обновления достигает 120 Гц, а время отклика — 4 мс. Этого хватит даже для легкого гейминга, включая сессии в динамичных экшен-играх и сетевых шутерах.

Acer SH2 Ultra Slim

Порты под любые задачи

Модель Acer SH242YG0 (bmihux) оснащена интерфейсами HDMI 1.4, USB-C и аудиовыходом, а версия SH242YG0 (bmiphx) предлагает HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и тот же миниджек 3,5 мм для подключения колонок или наушников. В обоих случаях предусмотрены встроенные динамики по 1 Вт. Наличие USB-C с поддержкой передачи видео и питания мощностью до 65 Вт делает модель удобной для работы в связке с ноутбуками, планшетами, консолями и другими мобильными устройствами.

Ультратонкий корпус и эргономика

Обе модели выполнены в минималистичном дизайне ZeroFrame с тонкими рамками по трем сторонам и черным матовым покрытием. Экран Acer SH242YG0 диагональю 23,8 дюйма легко вписывается в любой интерьер, будь то рабочее место или домашний стол. При желании его можно установить на кронштейн с помощью универсального крепления Vesa (75 x 75 мм). При этом в комплект входит эргономичная подставка, которая позволяет регулировать наклон в диапазоне от -5° до ~25°, обеспечивая комфортное положение во время длительного использования. Также можно поворачивать экран влево/вправо на 360° и приподнимать его над столом до 100 мм.

Технологии для защиты зрения

Мониторы Acer SH2 Ultra Slim — SH242YG0 (bmihux) и SH242YG0 (bmiphx) — также поддерживают фирменные технологии Acer VisionCare для защиты зрения, включая BlueLight Shield, Flickerless и ComfyView. Эти функции уменьшают нагрузку на глаза, снижают вредное синее свечение, устраняют эффекты мерцания и предотвращают утомляемость при продолжительной работе или обучении за компьютером. Антибликовое покрытие дополнительно улучшает комфорт при ярком освещении.

Надежность и простота в использовании

Acer SH242YG0 не требует сложной настройки: все параметры изображения можно регулировать с помощью интуитивного OSD-меню, которое вызывается одной кнопкой. Вдобавок мониторы серии Acer SH2 Ultra Slim быстро включаются, стабильно работают с различными источниками сигнала и легко монтируются в сетапы с несколькими мониторами благодаря своим компактным габаритам.

Монитор Acer SH242YG0 (bmihux) уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 13,399 тыс. руб., а модель SH242YG0 (bmiphx) — от 10,74 тыс. руб.