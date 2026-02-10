Разделы

Техника
|

Представлен новый изогнутый монитор 5К Acer Nitro EI491CURS — один вместо двух

На российском рынке представлен Acer Nitro EI491CURS — ультраширокий игровой монитор, рассчитанный на пользователей, которым нужен максимальный рабочий простор. Формат 32:9 с диагональю 49 дюймов и разрешением 5120x1440 пикселей фактически заменяет сразу два классических QHD-монитора, убирая рамки и разрывы между экранами. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модель Acer Nitro EI491CURS предназначена не только для геймеров, но и для тех, кто работает с монтажом, таблицами, кодом и документами в многооконном режиме. Высокая частота обновления 120 Гц, изогнутая панель и поддержка FreeSync Premium обеспечивают плавность и комфорт как в динамичных играх, так и при длительной повседневной работе.

Основные характеристики Acer Nitro EI491CURS: матрица 49”, VA, 5120 x 1440; кривизна 1800R; частота обновления 120 Гц (DP), 60 Гц (HDMI); минимальная задержка 4 мс; яркость до 400 кд/м²; поддержка AMD FreeSync; прочие особенности: 2хHDMI 2.0, 2xDisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2х3 Вт, поддержка VESA 75х75 мм, подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона

ac1.jpg

Acer

Дисплей Acer Nitro EI491CURS охватывает 94% цветового пространства DCI-P3.

Комплектная подставка Acer Nitro EI491CURS позволяет регулировать высоту до 95 мм над уровнем стола, наклон вперед/назад в пределах -5°~15°, а также поворачивать монитор влево/вправо в диапазоне ±15°. Вдобавок предусмотрено крепление VESA 75x75, благодаря которому монитор можно установить на настенный кронштейн или эргономичную стойку.

Корпус Acer Nitro EI491CURS выполнен в черном цвете с минимальными рамками ZeroFrame по трем сторонам.

Для снижения нагрузки на глаза Acer Nitro EI491CURS оснащен фирменными технологиями защиты зрения. Flickerless уменьшает мерцание, а BlueLightShield снижает уровень вредного синего света, что особенно важно при многочасовой работе с документами, монтажом или играми на большом экране.

Монитор Acer Nitro EI491CURS уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 75 499 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще