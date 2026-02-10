Представлен новый изогнутый монитор 5К Acer Nitro EI491CURS — один вместо двух

На российском рынке представлен Acer Nitro EI491CURS — ультраширокий игровой монитор, рассчитанный на пользователей, которым нужен максимальный рабочий простор. Формат 32:9 с диагональю 49 дюймов и разрешением 5120x1440 пикселей фактически заменяет сразу два классических QHD-монитора, убирая рамки и разрывы между экранами. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модель Acer Nitro EI491CURS предназначена не только для геймеров, но и для тех, кто работает с монтажом, таблицами, кодом и документами в многооконном режиме. Высокая частота обновления 120 Гц, изогнутая панель и поддержка FreeSync Premium обеспечивают плавность и комфорт как в динамичных играх, так и при длительной повседневной работе.

Основные характеристики Acer Nitro EI491CURS: матрица 49”, VA, 5120 x 1440; кривизна 1800R; частота обновления 120 Гц (DP), 60 Гц (HDMI); минимальная задержка 4 мс; яркость до 400 кд/м²; поддержка AMD FreeSync; прочие особенности: 2хHDMI 2.0, 2xDisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2х3 Вт, поддержка VESA 75х75 мм, подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона

Дисплей Acer Nitro EI491CURS охватывает 94% цветового пространства DCI-P3.

Комплектная подставка Acer Nitro EI491CURS позволяет регулировать высоту до 95 мм над уровнем стола, наклон вперед/назад в пределах -5°~15°, а также поворачивать монитор влево/вправо в диапазоне ±15°. Вдобавок предусмотрено крепление VESA 75x75, благодаря которому монитор можно установить на настенный кронштейн или эргономичную стойку.

Корпус Acer Nitro EI491CURS выполнен в черном цвете с минимальными рамками ZeroFrame по трем сторонам.

Для снижения нагрузки на глаза Acer Nitro EI491CURS оснащен фирменными технологиями защиты зрения. Flickerless уменьшает мерцание, а BlueLightShield снижает уровень вредного синего света, что особенно важно при многочасовой работе с документами, монтажом или играми на большом экране.

Монитор Acer Nitro EI491CURS уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 75 499 руб.