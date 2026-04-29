На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro ED270RS3 с частотой 180 Гц

На российском рынке представлен новый игровой монитор Acer Nitro ED270RS3, созданный для пользователей, которые ищут доступное решение с изогнутым экраном. В основе модели лежит 27-дюймовая VA-панель с радиусом кривизны 1500R, которая буквально обволакивает взгляд и создает эффект полного погружения.

Разрешение Full HD в сочетании с частотой обновления 180 Гц гарантирует четкое и плавное изображение без задержек, а дизайн ZeroFrame с минимальными рамками позволяет полностью сосредоточиться на картинке. Благодаря сдержанному стилю и сочной цветопередаче монитор не ограничен только геймингом: он одинаково эффективен в офисной работе и при просмотре кино, становясь надежным инструментом для любых повседневных задач.

Acer Nitro ED270RS3 получил 27-дюймовую VA-панель с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) и радиусом кривизны 1500R. Изогнутая форма экрана повторяет естественное поле зрения человека, обеспечивая максимальный комфорт и глубокое погружение в происходящее. Технология VA в сочетании с выдающейся контрастностью 3000:1 делает изображение по-настоящему живым: черный цвет здесь выглядит максимально глубоким, а тени в играх и фильмах обретают объем и кинематографичную выразительность. При этом яркость в 250 нит гарантирует отличную видимость всех деталей и сочность красок при любом освещении.

Высокая частота обновления 180 Гц и минимальное время отклика 1 мс (VRB) превращают Acer Nitro ED270RS3 в серьезный инструмент для гейминга. Такая скорость в сочетании с изогнутым дисплеем позволяет мгновенно реагировать на любые изменения в кадре, обеспечивая кристальную четкость картинки без шлейфов и размытия. Это дает ощутимое превосходство в динамичных шутерах и гонках, где важна каждая доля секунды. При этом плавность работы монитора заметна не только в сражениях: быстрый отклик делает прокрутку интерфейсов и работу с видеомонтажом максимально отзывчивыми и комфортными.

Для лучшего игрового опыта в Acer Nitro ED270RS3 реализована поддержка технологии AMD FreeSync Premium. Она на аппаратном уровне синхронизирует монитор с видеокартой, полностью устраняя разрывы кадров и досадные подергивания даже в самых ресурсоемких сценах.

Дополняет картину технология HDR10, которая значительно расширяет динамический диапазон изображения. Она вытягивает детали в глубоких тенях и на ярких бликах, делая картинку максимально реалистичной, насыщенной и информативной.

На корпусе монитора Acer Nitro ED270RS3 расположены порты: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм разъём для подключения внешней акустики или наушников. Такое сочетание позволяет одновременно подключать несколько ПК, ноутбуков и игровых консолей.

Эргономика Acer Nitro ED270RS3 продумана для длительного комфорта: комплектная подставка позволяет легко настроить угол наклона в пределах -5°~20°, снимая лишнее напряжение с шеи и спины. Благодаря дизайну ZeroFrame с ультратонкими рамками, монитор идеально подходит для создания бесшовных мультиэкранных систем, чтобы ничего не отвлекало от работы или игры. Также тут предусмотрено крепление VESA 75x75 мм, позволяющее закрепить дисплей на стену или установить его на любой совместимый кронштейн.

Монитор Acer Nitro ED270RS3 также оснащён фирменными технологиями защиты зрения: Flickerless для снижения мерцания и BlueLight Shield для фильтрации вредного синего свечения. Они уменьшают усталость глаз и устраняют дискомфорт при длительных игровых сессиях. Дополняет всё это антибликовое покрытие для лучшего визуального восприятия при ярком освещении.

Монитор Acer Nitro ED270RS3 станет хорошим выбором для геймеров, ценящих плавность и контрастное изображение, а также для офисных сотрудников и создателей контента. Он подходит для игр, работы с документами, просмотра фильмов и киберспортивных дисциплин, обеспечивая универсальное использование дома и в офисе.

Монитор Acer Nitro ED270RS3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 14499 руб.