В России появился Acer Nitro XZ320Q S3 — 32-дюймовый монитор на 180 Гц

На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro XZ320QS3 с 31,5‑дюймовым изогнутым дисплеем стандартного формата 16:9 с разрешением Full HD и высокой частотой обновления. Устройство рассчитано на поклонников динамичных игр и тех, кто ищет большой экран для фильмов и многозадачности, сохраняя при этом плавность и отзывчивость.

Acer Nitro XZ320QS3 предлагает крупную VA‑панель с игровыми возможностями, развёрткой до 180 Гц, быстрым откликом и адаптивной синхронизацией, устраняющей разрывы картинки. Модель подходит как для геймерских компьютеров, так и для игровых консолей. Кроме того, на таком экране комфортно подолгу работать с документами и смотреть фильмы.

Экран Acer Nitro XZ320QS3 построен на VA‑матрице диагональю 31,5 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). Кривизна с показателем 1500R усиливает эффект погружения, особенно заметный на крупных экранах, и сокращает необходимость вращать головой, чтобы увидеть происходящее в противоположных углах монитора. А безрамочный дизайн ZeroFrame улучшает восприятие изображения при мультиэкранных конфигурациях с несколькими мониторами.

Заявленная яркость дисплея Acer Nitro XZ320QS3 — 250 нит, чего достаточно для типичных домашних и офисных условий. Также заявлена поддержка HDR 10, расширяющая динамический диапазон и улучшающая детализацию в светлых и тёмных участках сцены.

acer_nitro_xz320qs3_3.png

Кроме того, VA‑панель обеспечивает хорошие показатели глубины чёрного и насыщенности других цветов благодаря высокому статическому контрасту. Модель отображает 16,7 млн цветов и подходит для просмотра видео или базовой цветокоррекции. Также производитель предусмотрел базовый набор предустановленных профилей и возможность тонкой настройки яркости, контраста и цветовой температуры.

Ключевая игровая характеристика монитора Acer Nitro XZ320QS3 — частота обновления 180 Гц, что даёт заметный прирост плавности по сравнению с устройствами с развёрткой 120/144 Гц. Время отклика всего в 1 мс (GtG) позволяет снижать шлейфы и размытие при быстрой смене кадров в динамичных сценах. Такая связка частоты и отклика делает монитор удобным для онлайн-шутеров и гоночных симуляторов.

Вдобавок Acer Nitro XZ320QS3 поддерживает технологию AMD FreeSync. Она устраняет разрывы картинки и статтеры (подвисания) при переменной частоте кадров в экшен-сценах.

Монитор Acer Nitro XZ320QS3 комплектуется эргономичной подставкой, которая обеспечивает регулировку наклона вверх/вниз в диапазоне -5°~20°, поворота влево/вправо в пределах ±15° и подъёма над уровнем стола на 100 мм. Такая ножка позволяет расположить экран под наиболее комфортным для глаз углом. Совместимость с креплениями VESA 100x100 мм позволяет заменить подставку на кронштейн для более гибкой установки.

Корпус Acer Nitro XZ320QS3 выполнен в чёрном матовом цвете с минималистичными игровыми акцентами, а безрамочный дизайн позволяет монитору органично вписываться в любой сетап.

На задней панели Acer Nitro XZ320QS3 расположен базовый набор портов, включая 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход. Это позволяет подключить к монитору одновременно до трёх устройств, включая ПК и консоли по типу PlayStation 5, Xbox Series X/S или Nintendo Switch 2. В корпус встроены два динамика мощностью по 2 Вт, которых вполне хватает для просмотра фильмов или прослушивания подкастов.

В Acer Nitro XZ320QS3 предусмотрены все фирменные технологии защиты зрения, включая BlueLight Shield для снижения синей компоненты, Flickerless для устранения эффекта мерцания, а также Low Dimming и ComfyView для уменьшения утомляемости глаз при длительной работе в условиях со слабым освещением. Эти функции особенно полезны для стримеров и пользователей, проводящих много часов за экраном.

Acer Nitro XZ320QS3 ориентирован на тех, кто хочет большой изогнутый экран для игр, кино и многозадачности, но без перехода на 2K/4K, поскольку не все видеокарты способны справится с такой нагрузкой. Он хорошо подходит для современных игр, просмотра фильмов, работы с документами или просто листания браузера. Ещё один плюс — совместимость с консолями, где важна плавность и широкий визуальный охват.

Монитор Acer Nitro XZ320QS3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 21248 руб.

