На российском рынке доступен монитор Acer Predator X32X2 — флагман с 4K QD-OLED и частотой 240 Гц

На российском рынке представлен флагманский игровой монитор Acer Predator X32X2, предназначенный для пользователей, которым важно получить максимум технологий без компромиссов. В нём установлена 31,5‑дюймовая панель QD‑OLED с разрешением 4K UHD и частотой обновления до 240 Гц, которая формирует изображение с высокой детализацией, глубоким контрастом и мгновенной реакцией, что особенно критично для современных динамичных игр.

Модель входит в премиальную линейку Predator и сочетает в себе геймерскую эстетику с функциональностью профессионального дисплея. Высокая точность цветопередачи с показателем Delta E<2, поддержка сразу двух технологий синхронизации — AMD FreeSync Premium Pro и G‑Sync Compatible — а также расширенные HDR‑возможности делают монитор универсальным решением не только для развлечений, но и для работы с визуальным контентом.

В основе Acer Predator X32X2 используется матрица QD‑OLED, объединяющая преимущества OLED-панели и технологии Quantum Dot. Самосветящиеся пиксели обеспечивают практически бесконечную контрастность и идеально глубокий чёрный цвет без характерных засветов. Углы обзора достигают 178 градусов по горизонтали и вертикали, поэтому изображение остаётся точным независимо от положения пользователя.

Разрешение Acer Predator X32X2 — 3840 x 2160 пикселей (4K UHD), что при диагонали 31,5 дюйма обеспечивает высокую плотность пикселей и позволяет комфортно работать с мелкими элементами интерфейса. Такой формат отлично подходит для редактирования фото и видео, работы с многослойной графикой и одновременного размещения нескольких окон без необходимости масштабирования.

Монитор Acer Predator X32X2 поддерживает высокую частоту обновления до 240 Гц, благодаря чему даже самые динамичные сцены смотрятся максимально плавными. Время отклика составляет около 0,03 мс (GtG), что критически важно для киберспортивных дисциплин и соревновательных онлайн-проектов. Такое сочетание полностью исключает смазывание движущихся объектов и уменьшает задержку ввода, благодаря чему управление в любых тайтлах становится более точным, а анимации отрисовываются без каких-либо рывков.

Также монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G‑Sync, которые устраняют разрывы кадров и снижают микрофризы при переменной частоте кадров. Это особенно важно при работе с 4K‑разрешением, где нагрузка на видеокарту может меняться от сцены к сцене. В результате игровой процесс остаётся плавным даже в наиболее насыщенных моментах.

Показатель статической контрастности Acer Predator X32X2 достигает 1 М:1, а пиковая яркость в HDR‑режиме доходит до 1000 нит. Этого с запасом хватит для комфортной работы при любом освещении. Даже если монитор стоит напротив окна, все элементы будут отлично считываться. Сертификация VESA DisplayHDR True Black 400 позволяет отображать более широкий динамический диапазон — от глубоких теней до ярких световых акцентов. Это особенно заметно в современных AAA‑проектах и кинематографическом контенте.

Вдобавок панель Acer Predator X32X2 охватывает 99% цветового пространства DCI‑P3, обеспечивая насыщенные и реалистичные оттенки. Точность Delta E<2 указывает на минимальные отклонения цвета, поэтому экран подходит не только для игр, но и для задач, где важно корректное отображение всей палитры, например, для цветокоррекции или подготовки медиаконтента.

Acer Predator X32X2 предлагает универсальный набор портов для подключения, включая 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъём для наушников и колонок. Такое решение позволяет выводить изображение в 4K при высокой частоте обновления не только с ПК, но и с актуальных игровых консолей нового поколения по типу PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом можно подключить сразу несколько устройств и переключаться между ними, не переставляя кабели.

Также в мониторе предусмотрены два стереодинамика мощностью по 2 Вт, которых достаточно для базового аудиосопровождения, например, для прослушивания подкастов, просмотра фильмов или роликов в интернете. В сочетании с контрастной OLED‑панелью, матовым покрытием и продуманной обработкой изображений, получается универсальный центр мультимедийной системы.

Монитор Acer Predator X32X2 выполнен в фирменном дизайне Predator с ультратонким профилем и геймерскими акцентами. При этом с трёх сторон он получил минимальные рамки ZeroFrame, благодаря чему модель отлично впишется в сетап с несколькими мониторами.

Поставляется Acer Predator X32X2 с эргономичной подставкой, которая поддерживает регулировку по высоте до 150 мм над уровнем стола, наклону вверх/вниз в пределах -5°~25° и повороту влево/вправо на ±20°. Это помогает точно настроить положение экрана под рабочее место. Также предусмотрено крепление VESA 75х75 для установки на кронштейн.

Acer Predator X32X2 оснащен комплексом технологий защиты зрения Acer, направленных на снижение нагрузки на глаза, уменьшение головных болей и ограничение вредного излучения при длительной работе. В их числе — фильтрация синего спектра света, устранение мерцания, матовое покрытие для борьбы с бликами и автоматическая регулировка яркости, создающие более комфортные условия просмотра.

Ключевую роль играет BlueLightShield Pro — аппаратная технология, которая отфильтровывает синий свет в диапазоне 415-455 нм без заметной потери точности цветопередачи. Дополняют ее Flickerless, стабилизирующая подсветку и снижающая усталость глаз, ComfyView с матовой поверхностью против отражений и Low Dimming, позволяющая опускать яркость до более щадящих значений для работы в темноте.

Acer Predator X32X2 создан для пользователей, которым требуется максимальное качество изображения и высокая скорость отклика одновременно. Монитор отлично подойдёт киберспортсменам и требовательным геймерам, желающим получить плавную картинку в 4K при 240 Гц, а также стримерам, работающим с динамичным контентом. Благодаря точной цветопередаче и широким цветовым охватам модель будет уместна в задачах по видеомонтажу, созданию графики, 3D‑рендерингу и обработке фотографий.

Большая диагональ делает устройство максимально удобным для многозадачности — можно одновременно держать открытыми несколько окон без потери комфорта. Монитор также станет универсальным центром развлечений для просмотра фильмов с HDR и подключения современных игровых консолей.

Монитор Acer Predator X32X2 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 93999 руб.