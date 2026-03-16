В продаже появился Acer PM161QB1 — ультралёгкий портативный монитор, который помещается в любой рюкзак

На российском рынке представлен ультратонкий портативный монитор Acer PM161QB1, который подойдёт всем, кто ищет полноценный второй экран или мобильное решение для использования в любом месте. Компактная 15,6‑дюймовая панель с разрешением Full HD предлагает строгий дизайн, ультрамалый вес и универсальные возможности подключения.

Модель ориентирована на специалистов, часто работающих в дороге, разработчиков, контентмейкеров и всех, кто ценит гибкость рабочего пространства. Компактная конструкция, питание по USB‑C и минимальная толщина позволяют без труда носить монитор в рюкзаке или сумке вместе с ноутбуком, а при необходимости разворачивать комфортное рабочее место практически где угодно.

Acer PM161QB1 получил ультратонкий корпус толщиной 10 мм. При этом он весит всего 700 г. Такое устройство занимает минимум места на столе или в дорожной сумке. Тонкий корпус не только облегчает транспортировку, но и делает монитор визуально аккуратным — он органично смотрится рядом с современными ультрабуками и не перегружает рабочую зону.

Монитор Acer PM161QB1 оснащён IPS‑панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Такая матрица обеспечивает стабильную цветопередачу и широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали, благодаря чему изображение остаётся читаемым даже если смотреть на него сбоку. Это особенно важно при работе в дороге или во время демонстрации проектов команде.

Максимальный запас яркости в 250 нит позволяет комфортно работать в помещении с различным уровнем освещения. Время отклика составляет 4 мс (GTG), что обеспечивает достаточно плавное отображение интерфейсов и видео. Частота обновления 60 Гц рассчитана на стабильную повседневную эксплуатацию — от работы с документами до потокового просмотра контента.

Также в мониторе заявлена поддержка технологии AMD FreeSync, которая помогает уменьшить разрывы кадров и делает воспроизведение видео более плавным при подключении совместимых устройств. Хотя монитор не позиционируется как игровой, эта функция положительно влияет на общий визуальный комфорт.

Одним из ключевых преимуществ модели Acer PM161QB1 является возможность передачи изображения и питания через порт USB‑C. Тут их сразу два. Достаточно подключить совместимый ноутбук или планшет — и монитор сразу готов к работе без отдельной подачи питания. Это снижает количество проводов и делает мобильное рабочее место более аккуратным.

Помимо 2x USB‑C, устройство оснащено портом 1x HDMI 1.4, что расширяет совместимость с ноутбуками, игровыми консолями и медиаплеерами. Также предусмотрен аудиовыход на 3,5 мм для подключения наушников или внешней акустики, что позволяет организовать комфортное мультимедийное пространство даже вне дома. При этом в корпус интегрированы стереодинамики мощностью 2x1 Вт. Они подходят для онлайн‑лекций и просмотра роликов без необходимости подключать дополнительные колонки.

С целью снижения нагрузки на глаза в Acer PM161QB1 используются фирменные технологии BluLightShield для фильтрации синего спектра света и FlickerLess для уменьшения мерцания подсветки. Это делает монитор более безопасным для длительных рабочих сессий, чтения и работы с таблицами, когда пользователь проводит перед экраном много часов подряд.

В мониторе Acer PM161QB1 предусмотрена миниатюрная подставка с возможностью регулировки наклона. Также устройство поддерживает крепление VESA 75x75, благодаря чему его можно установить на кронштейн, если потребуется стационарная конфигурация.

Acer PM161QB1 подойдёт тем, кто часто работает вне офиса и нуждается во втором экране для повышения продуктивности. Он удобен для командировок, удалённой работы, обучения, презентаций, программирования и финансовых задач с большим количеством окон. Также монитор можно использовать как дополнительный дисплей для ноутбука дома, экран для консоли в поездках или компактное решение для временного рабочего места.

Монитор Acer PM161QB1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 13499 руб.