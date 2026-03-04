На российском рынке появился 19-дюймовый портативный монитор Acer PM191QE

На российском рынке появился новый портативный монитор Acer PM191QE, созданный для энтузиастов и пользователей, которым нужно полноценное рабочее пространство вне офиса или дома. Модель предлагает крупную 19-дюймовую диагональ, плавную частоту обновления и качественную IPS‑матрицу, превращая компактное устройство в универсальный инструмент для работы и развлечений.

Монитор Acer PM191QE выполнен в строгом минималистичном дизайне и ориентирован на мобильность: он легко помещается в рюкзак или сумку и быстро подключается к ноутбукам, консолям и другим устройствам всего одним кабелем. Дополняют список преимуществ встроенные динамики и расширенная цветовая гамма, что делает новинку практичным решением для тех, кто часто меняет рабочие локации.

Главное преимущество монитора Acer PM191QE — экран с диагональю 18,5 дюйма, который заметно превосходит большинство портативных моделей, обеспечивая больше полезного пространства для работы с документами, таблицами и мультимедийными проектами. Стандартное соотношение сторон 16:9 остаётся универсальным — оно одинаково удобно для видеоконтента, веб-сёрфинга, гейминга и любых повседневных задач.

В основе Acer PM191QE используется IPS‑панель с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). Она обеспечивает широкие углы обзора в 178° без цветовых искажений, что особенно важно при использовании монитора в полевых условиях, а также при совместной работе или демонстрации материалов. Чёткая детализация позволяет комфортно работать с текстом и графикой без необходимости масштабирования.

Панель Acer PM191QE предлагает повышенную частоту обновления до 100 Гц, которая делает изображение заметно более плавным. Интерфейс выглядит быстрее, прокрутка страниц становится мягче, а динамичный контент — более естественным. Это также открывает возможности для лёгкого гейминга в дороге.

Монитор Acer PM191QE также может похвастаться отличной цветопередачей и охватом 99% цветового пространства sRGB. Благодаря этому он подходит не только для офисных задач, но и для работы с фотографиями, дизайном и веб‑графикой. Показатель пиковой яркости в 290 нит помогает сохранять читаемость изображения даже в хорошо освещённых помещениях. Также заявлена поддержка HDR10, которая расширяет динамический диапазон изображения, делая сцены более контрастными и насыщенными при просмотре видео.

Портативный ультратонкий монитор Acer PM191QE оснащён портами: 2x USB‑C с подачей питания до 15 Вт и 1x HDMI 1.4, что делает его совместимым с ноутбуками, мини‑ПК, игровыми консолями и мобильными устройствами. При подключении по USB‑C передаются одновременно питание на монитор и видеосигнал, снижая количество проводов и упрощая организацию рабочего пространства. Это очень удобно при использовании Acer PM191QE в связке с ноутбуками или портативными консолями.

Кроме того, монитор оснащён встроенными стереодинамиками мощностью 2x1,5 Вт и аудиовыходом на 3,5-мм для подключения наушников. Для базового потребления медиаконтента громкости колонок будет вполне достаточно.

Конструкция Acer PM191QE предусматривает интегрированную подставку, позволяющую быстро установить монитор на столе без дополнительных аксессуаров. Ультратонкий корпус облегчает транспортировку, а компактные габариты и вес около 1,2 кг делают устройство удобным спутником в командировках и поездках. При желании монитор можно установить на специальный кронштейн, совместимый с VESA 75 x 75.

Как и во всех мониторах Acer, в портативной модели PM191QE реализованы функции защиты зрения пользователей. В частности, модель получила технологию BlueLight Shield для уменьшения вредной синей компоненты и FlickerLess для снижения мерцания подсветки. Они помогают снизить нагрузку на глаза при многочасовой работе за монитором, повышая общий комфорт использования.

Acer PM191QE подойдёт всем, кто хочет работать вне офиса, часто перемещается между различными объектами или ищет второй экран в дороге. Монитор удобен для презентаций, удалённой работы, обработки фотографий, просмотра фильмов и подключения ноутбуков или портативных игровых устройств вроде Nintendo Switch или Steam Deck.

Монитор Acer PM191QE уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 18999 руб.