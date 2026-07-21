В продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XF240Y W3 с частотой 240 Гц

Серия игровых мониторов Acer пополнилась новой моделью Nitro XF240Y W3. Новинка создана для игроков, которым требуется высокая частота кадров в компактном формате без переплат за сверхвысокое разрешение. Экран с диагональю 23,8 дюйма предлагает разрешение Full HD, обеспечивающее идеальный баланс четкости, а киберспортивная частота обновления 240 Гц гарантирует плавное и непрерывное отображение игрового процесса в динамике.

В плане дизайна Acer Nitro XF240Y W3 использует знакомую концепцию ZeroFrame с ультратонкими рамками с трех сторон, которые стирают визуальные границы и помогают сосредоточиться на происходящем на экране. Использование быстрой IPS-матрицы в сочетании с солидным набором портов делает новинку надежным инструментом для ежедневных тренировок и онлайн-чемпионатов.

Ключевая особенность Acer Nitro XF240Y W3 — аппаратная развертка на частоте 240 Гц. Столь высокая скорость обновления минимизирует задержку ввода, позволяя контролировать траекторию движения объектов в самых хаотичных игровых сценах со стопроцентной точностью. Дополняет ее минимальное время отклика в 0,5 мс (GtG). Столь быстрое переключение пикселей полностью устраняет визуальный артефакт размытия и шлейфы за быстро передвигающимися объектами.

Кроме того, Acer Nitro XF240Y W3 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует кадры с видеокартой, чтобы исключить любые разрывы картинки.

Acer Nitro XF240Y W3 оснащен современной IPS-панелью на 23,8 дюйма, которая гарантирует сохранение контрастности и корректной цветопередачи при взгляде под любым углом. В этом основной плюс IPS-матриц, обеспечивающих углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали. Показатель яркости в 250 нит дополняет поверхность дисплея с матовым антибликовым слоем. Такое решение гарантирует отличную читаемость при любом освещении.

Сочетание диагонали в 23,8 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей (Full HD) представляет собой золотую середину для киберспорта. Такой размер позволяет держать всю карту в поле зрения без лишних движений головой, а нагрузка на аппаратную часть ПК остается минимальной, помогая выжимать предельный FPS. Картинку дополняет технология HDR10, которая точечно оптимизирует экспозицию в затененных и переосвещенных участках кадра, помогая быстрее обнаруживать скрытые угрозы.

В мониторе Acer Nitro XF240Y W3 предусмотрена оптимальная интерфейсная панель под современные системные блоки. На корпусе находятся 2х порта HDMI 2.0 и 1х разъем DisplayPort 1.4. Они способны без потерь выводить картинку с частотой обновления 240 Гц.

Вдобавок Acer Nitro XF240Y W3 предлагает эргономичную комплектную подставку с возможностью регулировки высоты в пределах 100 мм над столом, наклона от -5° до +25°, а также поворота влево/вправо на 360°. Также монитор можно прикрепить к настенному или настольному кронштейну VESA 100х100 мм.

Для снижения зрительной усталости во время многочасовых игровых сессий в монитор интегрирован фирменный набор защитных технологий. Система FlickerLess полностью устраняет высокочастотное мерцание диодной подсветки, а параллельно задействован фильтр BlueLightShield, который приглушает жесткое излучение синего спектра, минимизируя нагрузку на сетчатку при сохранении общей естественности цветовой палитры.

Acer Nitro XF240Y W3 разработан как специализированный инструмент для соревновательных дисциплин по типу CS2, Dota 2, Valorant или симрейсингов, где скорость реакции матрицы и частота обновления в 240 Гц имеют решающее значение.

Монитор Acer Nitro XF240Y W3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 10680 руб.