В России представлен монитор Acer Nitro VG270KV4 с 4K и до 320 Гц

Компания Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro VG270KV4, в котором высочайшее разрешение 4K сочетается с впечатляющей плавностью до 320 Гц благодаря технологии DFR. В основе устройства — 27-дюймовая IPS-панель, которая гарантирует высокую детализацию и отличную цветопередачу, создавая идеальные условия как для глубокого погружения в игры, так и для профессиональной работы с графикой.

Acer Nitro VG270KV4 — универсальный инструмент для тех, кто ценит качество каждого пикселя. Благодаря широким углам обзора и естественным цветам он станет отличным выбором для дизайнеров и видеомонтажеров, а высокая частота обновления удовлетворит запросы геймеров. Лаконичный дизайн с тонкими рамками ZeroFrame позволяет монитору легко вписаться в любой сетап.

Монитор Acer Nitro VG270KV4 оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840x2160 пикселей (4K), которая обеспечивает безупречную четкость и плотность пикселей. Благодаря широким углам обзора в 178° по вертикали и горизонтали, а также охвату 90% цветового пространства DCI-P3, монитор выдает глубокие, насыщенные цвета и позволяет уверенно работать с цветокоррекцией, графикой и другим мультимедийным контентом.

Запаса яркости в 250 нит в сочетании с качественной контрастностью достаточно для отличной проработки деталей даже в сложных сценах, а равномерная подсветка исключает искажения по краям экрана. Дополнительную глубину изображению придает поддержка стандарта HDR 10: она расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а темные — информативнее, что превращает каждый кадр в живое и реалистичное полотно.

Сочетание разрешения 4K с высокой частотой обновления 160 Гц и молниеносным откликом до 0,5 (GtG) делает Acer Nitro VG270KV4 идеальным выбором для динамичного гейминга. Такая скорость практически полностью устраняет размытие и шлейфы, что критически важно в шутерах и киберспортивных дисциплинах. Игроки получают не только сверхчеткую, но и безупречно плавную картинку, где каждое движение отображается без задержек.

За синхронизацию с видеокартой компьютера отвечает технология AMD FreeSync Premium. Она устраняет разрывы кадров и неприятные рывки, подстраивая частоту монитора под темп графического процессора. Это гарантирует плавный игровой процесс даже в самых насыщенных сценах, позволяя полностью сосредоточиться на победе.

Особого внимания в модели Acer Nitro VG270KV4 заслуживает технология DFR (Dynamic Frequency & Resolution), которая превращает монитор в универсальный инструмент формата «2-в-1». Эта функция позволяет мгновенно переключаться между сверхчетким разрешением 4K и специальным высокоскоростным режимом с разрешением 1920x1080 пикселей при частоте обновления 320 Гц. Такой акцент на скорости делает устройство идеальным решением не только для работы с медиа и сюжетных игр, но и для киберспортивных дисциплин и самых динамичных шутеров.

Монитор Acer Nitro VG270KV4 оснащен современным набором быстрых интерфейсов, включая 2x HDMI 2.1 и 1x DisplayPort 1.4. Благодаря этому он подходит не только для ПК, но и для консольного гейминга, вытягивая максимум из PlayStation 5 и Xbox Series X. Встроенные динамики 2x2 Вт обеспечивают базовое звуковое сопровождение, подходящее для уведомлений, подкастов и фоновой музыки, а наличие 3,5-мм аудиоразъема дает возможность подключить наушники или внешние колонки для более насыщенного звука.

В плане дизайна и эргономики монитор Acer Nitro VG270KV4 ориентирован на практичность и удобство. Подставка с регулировкой наклона в пределах -5°~25° позволяет легко подобрать комфортный угол обзора, помогая сохранять правильную осанку во время работы или долгих игровых сессий. Дизайн ZeroFrame с ультратонкими рамками стирает границы между мониторами Acer в многоэкранных сетапах. Для максимальной гибкости тут предусмотрена поддержка VESA 100x100 мм, которая позволяет закрепить Nitro VG270KV4 на кронштейне или настенном креплении.

Для защиты зрения в Acer Nitro VG270KV4 реализован комплекс технологий, позволяющий комфортно работать с 4K-контентом в течение всего дня. Система Flickerless полностью устраняет мерцание подсветки, а фильтр BlueLightShield снижает интенсивность синего свечения, оберегая глаза от усталости во время длительных игровых сессий или при монтаже видео. Дополняет все это качественное антибликовое покрытие, которое эффективно справляется с отражениями от ламп или окон, сохраняя четкость и контрастность изображения даже в ярко освещенной комнате.

Монитор Acer Nitro VG270KV4 станет отличным выбором как для киберспортсменов и любителей высокоскоростных игр, так и для дизайнеров или видеомонтажеров. Он обеспечивает максимально детализированную и плавную картинку, а также точную цветопередачу и отличные углы обзора. Это универсальное решение для дома и офиса.

Монитор Acer Nitro VG270KV4 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 26999 руб.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/