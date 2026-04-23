Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше
Свыше 30 тыс. работников Samsung устроили массовый протест, требуя повысить зарплату и большие премии. Они узнали, сколько платит своим сотрудникам SK Hynix – главный конкурент Samsung на рынке памяти. Если они все перейдут туда, им даже не придется уезжать из своей страны – и Samsung, и SK Hynix базируются в Южной Корее.
Где деньги, Samsung?
Более 30 тыс. работников корейской компании Samsung устроили крупно масштабный митинг с лозунгами и транспарантами. Как пишет Bloomberg, мероприятие прошло у корейского завода компании, а протестующие требовали повысить зарплату на 7% выплатить им часть прибыли Samsung, которая стремительно растет благодаря искусственному интеллекту.
Samsung – один из трех крупнейших в мире производителей чипов памяти наряду с корейской SK Hynix и американской Micron. CNews писал, что она купается в золоте, сбывая почти все произведенные микросхемы в сферу искусственного интеллекта.
Bloomberg отмечают, что участвовавшие в митинге рабочие просили 15% от прогнозируемой прибыли Samsung. Акция прошла в южнокорейском городе Пхентхэ – здесь у Samsung находится крупнейшая фабрика по выпуску микросхем памяти.
Точное количество участников акции протеста еще подлежит выяснению. По информации агентства Reuters, их около 40 тыс.
Проблема серьезная
Против Samsung выступила вовсе не горстка разрозненных сотрудников, пусть и 30-тысячная. Bloomberg уточняет, что компания столкнулась с акцией, прошедшей при непосредственном участии профсоюза работников компании.
Если митингующие добьются своего, то Samsung придется выплатить около 40 трлн корейских вон или в пределах $27 млрд – как раз 15% от вероятной прибыли. Если так и случится, то, по подсчетам Bloomberg, каждый сотрудник получит до $400 тыс. Это 30 млн руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2026 г.
Утром деньги, вечером работа
В случае невыполнения их требований работники Samsung угрожают перейти к гораздо более серьезным аргументам. Митингов не будет, но зато начнется забастовка, которую они собираются вести на протяжении почти трех недель.
Samsung дали время на принятие решения – забастовка начнется 21 мая и завершится 7 июня 2026 г., то есть в сумме она продлится 18 дней.
По информации Bloomberg, к консенсусу стороны пока не пришли. Руководство Samsung и профсоюз провели как формальные, так и неформальные переговоры, в ходе которых компания предложила выделить 10% операционной прибыли на бонусы, повысить заработную плату на 6,2% и предоставить льготы, включая поддержку в получении ипотечных кредитов по льготным условиям. Это предложение было отклонено профсоюзом, который требовал повышения заработной платы на 7%.
Представитель Samsung, говоривший на условиях анонимности, заявил Reuters, что остановки производства, вызванные даже одной забастовкой, могут подорвать доверие клиентов. По его словам, на восстановление доверия и репутации могут уйти годы.
Трава и правда зеленее
Bloomberg называет Samsung «самой дорогой компанией Кореи» (Korea’s most valuable company). Одна из причин, по которой она столкнулась со столь массовыми протестами – это тот факт, что SK Hynix опережает ее по объемам выручки с производства и реализации микросхем памяти. К тому же она платит своим работникам больше, чем Samsung.
«Компания каждый год говорит о кризисе, – заявил глава крупнейшего профсоюза работников Samsung Чхве Сын-Хо (Choi Seung-ho). – Но в разгар этих кризисов Samsung Electronics поддерживало не руководство. Именно сотрудники – члены профсоюза – сделали компанию ведущим мировым производителем полупроводников, производили продукцию, совершенствовали процессы, работали по ночам и повышали производительность».
Угрожая многодневной забастовкой, работники Samsung указывают на рост выплат в SK Hynix, которая в 2025 г. согласилась направлять 10% своей годовой операционной прибыли в фонд премирования за результаты работы.
Samsung, счастливо оставаться!
Основная мотивация любого наемного работника каждый день приходить на работу и тратить на нее свое невосполнимое время – это деньги. И штат Samsung – не исключение в этом плане.
«В конечном итоге, более 90% сотрудников работают за плату, и разрыв в оплате труда стал настолько велик, что именно он является причиной этих протестов», – сказал Reuters Сон-Ен-ги (Song Yong-gi), отвечающий за логистику на сборочной линии в подразделении по производству микросхем компании Samsung.
«На самом деле многие сотрудники уходят в SK Hynix», – добавил он.
Участники митинга тоже сообщил Reuters, что многие их коллеги перешли трудиться в SK Hynix.
Профсоюз работников Samsung Electronics утверждает, что сотрудник подразделения по производству микросхем с базовой заработной платой в 76 млн вон в год ($51,3 тыс.) получит 38 млн вон в качестве бонуса за 2025 г. По их подсчетам, это менее трети от суммы, на которую имеет право сотрудник SK Hynix с аналогичной заработной платой.