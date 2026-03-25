В России появился 2K-монитор Acer Nitro XF273UW2 с частотой 240 Гц

На российском рынке представлен новый игровой монитор Acer Nitro XF273UW2, который предлагает сочетание детализации QHD и частоты обновления 240 Гц. Модель рассчитана на пользователей, которые ищут баланс между высоким разрешением на 27-дюймовой панели и максимальной развёрткой для более четкого отображения игровых миров и графического контента.

Благодаря сдержанному дизайну и современным техническим характеристикам, Acer Nitro XF273UW2 позиционируется как универсальный инструмент для киберспорта и профессиональных рабочих задач. Он обеспечивает плавность в динамичных сценах и максимальную точность при работе со сложными визуальными интерфейсами.

В Acer Nitro XF273UW2 установлена 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560x1440 пикселей (2K QHD), которая обеспечивает естественную цветопередачу и широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали. Панель охватывает 99% цветового пространства sRGB. Такие характеристики позволяют использовать монитор для точной работы с графикой и мультимедийным контентом, сохраняя стабильность изображения без цветовых искажений.

Дополнительную глубину картинке придает стандарт HDR 400, который расширяет динамический диапазон и улучшает детализацию в контрастных сценах. При яркости 400 нит изображение на экране Acer Nitro XF273UW2 остается четким и разборчивым даже в условиях интенсивного внешнего освещения, что делает визуальный опыт более комфортным.

Частота обновления 240 Гц в сочетании с минимальным временем отклика 0,5 мс (GtG) позволяет монитору Acer Nitro XF273UW2 транслировать динамичные сцены с предельной четкостью. Такое быстродействие практически полностью устраняет размытие и шлейфы, что является критическим фактором для соревновательных дисциплин и скоростных игровых сессий.

Для дополнительной стабильности изображения в Acer Nitro XF273UW2 реализована технология AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления панели с видеокартой. Это техническое решение исключает разрывы кадров и микрозадержки, обеспечивая плавный визуальный ряд и повышая точность управления в сложных игровых сценариях.

Возможности подключения в Acer Nitro XF273UW2 реализованы через порты: 2x HDMI 2.0 и 1x DisplayPort 1.4. Такая комбинация гарантирует совместимость с современными ПК, консолями и ноутбуками. Помимо этого, в корпусе монитора предусмотрены динамики мощностью 2x2 Вт, которых достаточно для прослушивания подкастов или просмотра фильмов. При желании можно подключить наушники или колонки через стандартный 3,5-мм аудиовыход.

Монитор Acer Nitro XF273UW2 поставляется с эргономичной подставкой, которая поддерживает полную регулировку положения, включая изменение высоты до 120 мм над уровнем стола, угла наклона в пределах -5°~25° вперёд / назад и поворот экрана вправо / влево на ±360°, что позволяет адаптировать рабочее пространство под любые предпочтения пользователя. Вдобавок модель можно перевести в портретный режим. Для тех, кто планирует использовать профессиональные кронштейны или собирать сетапы из нескольких мониторов, предусмотрена поддержка стандартного крепления VESA 100x100 мм.

Как и во всех остальных мониторах бренда, в Acer Nitro XF273UW2 интегрированы фирменные технологии защиты зрения для обеспечения комфорта при длительной работе. Среди них: Flickerless для устранения мерцания подсветки, фильтр BlueLightShield для снижения вредного синего свечения и матовое антибликовое покрытие для борьбы с бликами и сохранения чёткости картинки. В совокупности эти технологии минимизируют нагрузку на глаза.

Acer Nitro XF273UW2 станет хорошим выбором для киберспортсменов, которые ценят скорость и плавность, дизайнеров и видеомонтажёров, которым важна точность цвета, а также для обычных пользователей, нуждающихся в универсальном мониторе за разумные деньги.

Монитор Acer Nitro XF273UW2 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 31999 руб.