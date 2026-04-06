Вышел сверхбыстрый монитор Acer Nitro KG251QF3

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro KG251QF3 — компактное и мощное решение для тех, кто не привык к компромиссам в скорости. Модель оснащена 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, главная фишка которой — невероятная частота обновления до 320 Гц. Такие характеристики обеспечивают недосягаемую плавность картинки и мгновенную реакцию на любое движение игрока. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Стильный черный корпус с ультратонкими рамками ZeroFrame позволяет полностью сфокусироваться на происходящем, не отвлекаясь на лишние детали. Несмотря на свой киберспортивный характер, Nitro KG251QF3 универсален: благодаря точной цветопередаче IPS-матрицы и безупречной отзывчивости, он одинаково эффективен как в профессиональном гейминге, так и в работе с графикой, видео или офисными приложениями.

Основные характеристики Acer Nitro KG251QF3: диагональ: 24.5”; Тип матрицы: IPS; частота обновления: 320 Гц; минимальная задержка: 0,5 мс (GtG); яркость: до 250 кд/м²; поддержка AMD FreeSync Premium; разрешение: 1920 x 1080; формат: плоский. Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DispayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2х2 Вт; поддержка VESA 100х100 мм; подставка с регулировкой наклона.

Плавная картинка и высокая детализация изображения

Acer Nitro KG251QF3 оснащен высокоскоростной IPS-матрицей на 24,5 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD), которая гарантирует стабильную четкость и широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали. Сочетание экстремальной частоты обновления 320 Гц и молниеносного времени отклика от 0,5 (GtG) практически стирает грань между игрой и реальностью. Любые шлейфы и размытия в динамике исключены: даже в самых яростных перестрелках или на крутых поворотах изображение остается кристально чистым.

Цветопередача и яркость

Яркость панели Nitro KG251QF3 в 250 нит обеспечивает комфортный уровень освещенности экрана по всей площади, делая этот монитор идеальным инструментом для победы в динамичных шутерах и гоночных симуляторах. Также IPS-матрица охватывает 99% цветового пространства, что особенно важно для работы с графикой и контентом, а также для комфортного просмотра видео под любым углом.

AMD FreeSync Premium и HDR10

Технология AMD FreeSync Premium в мониторе Acer Nitro KG251QF3 идеально синхронизирует работу дисплея с видеокартой. Это полностью исключает разрывы кадров и микрозадержки даже в самых ресурсоемких киберспортивных сражениях. Дополняет картину поддержка стандарта HDR10, которая значительно расширяет динамический диапазон, наполняя изображение деталями в самых глубоких тенях и на ярких участках. Картинка становится не просто быстрой, но и глубокой, реалистичной и максимально информативной для игрока.

Интерфейсы и мультимедиа

Для подключения в Acer Nitro KG251QF3 предусмотрен современный набор быстрых портов: 2 x HDMI 2.1 и 1 x DisplayPort 1.4. Такая связка позволяет использовать монитор с ПК, ноутбуками и игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox Series, получая максимальную плавность. Также в мониторе есть встроенные динамики 2x2 Вт, обеспечивающие базовый звук, а для подключения наушников или внешней акустики есть 3,5-мм аудиовыход.

Эргономика и крепление

Подставка Acer Nitro KG251QF3 позволяет отрегулировать наклон экрана в пределах -5°~25°, чтобы пользователь мог подобрать удобное положение для глаз и снизить нагрузку на шею. Благодаря тонким рамкам ZeroFrame монитор отлично подходит для систем из нескольких дисплеев — границы между ними почти не заметны. Кроме того, в Nitro KG251QF3 предусмотрено стандартное крепление VESA 100x100 мм, которое позволяет легко закрепить монитор на любом совместимом кронштейне.

Технологии защиты зрения

Для защиты зрения в Acer Nitro KG251QF3 реализованы фирменные решения: технология Flickerless устраняет мерцание подсветки, а фильтр BlueLight Shield снижает интенсивность синего спектра света, что помогает глазам меньше уставать во время долгих игровых сессий или работы. Матовое антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться монитором даже при ярком искусственном освещении или если стол стоит у окна.

Сценарии использования

Монитор Acer Nitro KG251QF3 подойдёт как киберспортсменам, так и простым любителям быстрых игр, которым важна отзывчивость и плавность картинки. Этот монитор — комфортное и универсальное решение для дома и работы, так как также удобен для работы с документами, графикой и просмотра фильмов.

Монитор Acer Nitro KG251QF3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 16,49 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.