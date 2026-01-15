На российском рынке появился новый крупноформатный игровой монитор Acer Nitro XV320QKP0

На российском рынке появился новый крупноформатный игровой монитор Acer Nitro XV320QKP0, предназначенный для пользователей, которым важен баланс между высоким разрешением, повышенной частотой обновления и универсальностью сценариев использования. Огромная 32‑дюймовая панель 4K UHD рассчитана не только на ПК‑гейминг, но и на современные игровые консоли, обеспечивая высокую чёткость картинки, стабильную детализацию интерфейсов, плавное движение в динамичных сценах и поддержку актуальных стандартов подключения без переходников и компромиссов.

Модель входит в линейку Nitro и сочетает в себе выраженный геймерский характер с практичностью повседневного использования. Частота обновления, достигающая в режиме DFR 320 Гц, быстрый отклик VA‑матрицы, поддержка технологии FreeSync Premium, отличная цветопередача и наличие двойного режима развёртки делают монитор Acer Nitro XV320QKP0 идеальным решением как для соревновательных шутеров или одиночных проектов, так и для просмотра фильмов, работы с графикой или видеомонтажа.

Acer Nitro XV320QKP0 оснащён 31,5‑дюймовой VA‑матрицей с разрешением 3840x2160 пикселей (4K UHD) и стандартным соотношением сторон 16:9. Высокая плотность пикселей обеспечивает детализированное изображение не только в играх, но и при работе с мелким текстом и графическим контентом, позволяя комфортно использовать масштабирование интерфейса и одновременно держать на экране несколько окон.

Ключевая особенность модели Acer Nitro XV320QKP0 — передовая технология DFR – Dynamic Frequency & Resolution - позволяет выбирать между повышенной частотой обновления или разрешением изображения. В новинке доступны два варианта: 160 Гц при разрешении 4К или 320 Гц при разрешении FHD — оба работают при подключении по HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Подобное сочетание даёт гибкость выбора между максимальной чёткостью 4K и экстремальной плавностью для киберспортивных дисциплин. Вдобавок такие спецификации позволяют полностью раскрыть весь потенциал топовых видеокарт или игровых консолей.

Время отклика VA-панели Acer Nitro XV320QKP0 составляет всего 0,5 мс (GTG), что снижает смазывание и шлейфы в экшен-сценах. Вдобавок производитель предусмотрел поддержку технологии AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы кадров и микрофризы, обеспечивая стабильный геймплей при переменной частоте кадров на видеокартах AMD и других совместимых графических процессорах.

Монитор Acer Nitro XV320QKP0 предлагает отличную для своего класса цветопередачу с охватом 95% гаммы DCI-P3, что делает его подходящим не только для игр, но и для монтажа, обработки изображений и просмотра мультимедиа. Поддержка HDR 10 расширяет динамический диапазон, улучшая контраст в поддерживаемом контенте, а стандартной яркости в 250 нит достаточно для комфортного использования в большинстве условий и при любом освещении.

На корпусе Acer Nitro XV320QKP0 расположен универсальный набор интерфейсов, который включает в себя: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, что позволяет напрямую подключать современные игровые консоли и ПК без компромиссов по разрешению и частоте обновления. Поддержка 4K при высокой частоте обновления на консолях реализована именно через стандарт HDMI 2.1, поэтому Acer Nitro XV320QKP0 — универсальный экран для мультиплатформенного гейминга.

Модель Nitro XV320QKP0 также оснащена встроенными динамиками мощностью 2x2 Вт — их достаточно для повседневного использования, просмотра видеороликов и созвонов. Для более серьёзного звука предусмотрен 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников или внешней акустики.

Acer Nitro XV320QKP0 выполнен в строгом чёрном дизайне с тонкими рамками ZeroFrame, благодаря чему монитор хорошо смотрится в сетапах с несколькими мониторами. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку по высоте до 150 мм над уровнем стола, наклону вперёд/назад в пределах -5°~25° и повороту влево/вправо на ±20°. Более того, монитор можно переводить в портретную ориентацию. Это решение позволяет настроить удобное положение экрана для комфортной работы. Также тут предусмотрена поддержка крепления VESA 100x100 для настенных и настольных кронштейнов.

Для длительных игровых сессий и работы бренд Acer реализовал фирменный набор технологий защиты зрения: Flickerless для устранения мерцания подсветки и BlueLightShield для снижения уровня вредного синего спектра света. Это помогает уменьшить нагрузку на глаза при многочасовом использовании или игровых марафонов.

Acer Nitro XV320QKP0 подойдёт киберспортсменам и обычным геймерам, которые хотят один монитор для всего: 4K‑гейминга, высокочастотных режимов в Full HD, консольных игр, фильмов и работы с графикой. Универсальность, высокая развёртка и поддержка актуальных стандартов делают его сильным решением в классе 32‑дюймовых игровых дисплеев.

Монитор Acer Nitro XV320QKP0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 43799 руб.