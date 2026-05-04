В России представлен QD-OLED-монитор Acer CE270UZ с частотой 280 Гц

Компания Acer объявила о выходе на российский рынок флагманского монитора CE270UZ. Эта модель расширяет границы возможного для QD-OLED панелей, предлагая не только хорошую цветопередачу, но и отличную частоту обновления 280 Гц при разрешении QHD. Устройство разработано специально для тех, кто не готов на компромиссы между качеством картинки и скоростью реакции в соревновательных кибердисциплинах.

Благодаря сочетанию органических светодиодов и квантовых точек Acer CE270UZ демонстрирует недостижимый для обычных панелей уровень контрастности и глубины черного. Монитор представлен в лаконичном белом корпусе с дизайном ZeroFrame, что делает его не просто рабочим инструментом, а центральным элементом современного сетапа. Высокая плотность пикселей на 26,5-дюймовой диагонали обеспечивает идеальную четкость каждой детали, от игровых интерфейсов до сложных графических макетов.

Флагманская модель Acer CE270UZ предлагает 26,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей (2K QHD), высочайшей частотой обновления 280 Гц и впечатляющей пиковой яркостью до 1000 нит в режиме HDR. В сочетании с мгновенным откликом матрицы в 0,03 мс (GtG) это гарантирует полное отсутствие шлейфов в самых динамичных сценах. Поддержка стандарта AMD FreeSync Premium Pro обеспечивает безупречную синхронизацию с видеокартой, исключая любые разрывы кадров и задержки ввода, что критически важно для победы в сетевых шутерах.

В основе монитора лежит продвинутая матрица QD-OLED, где каждый пиксель подсвечивается независимо. Это позволяет полностью исключить свечение вокруг светлых объектов на темном фоне и добиться бесконечного контраста. Слой квантовых точек расширяет цветовой охват, делая оттенки максимально насыщенными и живыми.

Для тех, кто работает с контентом профессионально, Acer CE270UZ предлагает заводскую калибровку с точностью Delta E < 2. Это означает, что монитор готов к серьезной работе с цветом, дизайном и видеомонтажом сразу после включения, гарантируя полное соответствие изображения индустриальным стандартам.

Для реализации потенциала скоростной матрицы монитор Acer CE270UZ оснащен современным набором портов: 2x HDMI 2.1 и 2x DisplayPort 1.4 позволяют без ограничений подключать топовые видеокарты и консоли последнего поколения. С такими интерфейсами можно использовать максимальное разрешение и частоту обновления на любом из подключенных устройств. Встроенные динамики мощностью 2x 3 Вт обеспечивают качественное сопровождение для повседневных задач, а для погружения в игру предусмотрен аудиовыход на 3,5 мм под гарнитуру или колонки.

Конструкция монитора Acer CE270UZ продумана для максимального комфорта во время длительных сессий. Фирменная подставка позволяет регулировать высоту экрана в диапазоне 150 мм, наклонять его от -5° до 25°, поворачивать в пределах ±178° или переводить в вертикальный (портретный) режим. Безрамочный дизайн ZeroFrame минимизирует границы экрана, что особенно удобно при создании мультимониторных конфигураций, а белый цвет корпуса добавляет устройству легкости и премиального лоска.

В мониторе Acer CE270UZ реализован комплекс фирменных технологий Acer VisionCare. Система Flickerless полностью устраняет мерцание подсветки, а фильтр BlueLightShield Pro снижает интенсивность синего свечения без потери качества цветопередачи. Благодаря особенностям QD-OLED панели изображение остается стабильным под любым углом обзора, а отсутствие паразитных засветов позволяет с комфортом работать даже в полной темноте.

Acer CE270UZ — универсальный инструмент. Для профессиональных киберспортсменов он предлагает избыточную скорость и четкость, дающую преимущество в миллисекундах. Для создателей контента — фотографов и видеографов — монитор станет эталонным экраном для работы с цветом. Модель объединяет в себе лучшее из мира гейминга и профессиональной графики, закрывая потребности самых взыскательных пользователей.

Монитор Acer CE270UZ уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 56790 руб.