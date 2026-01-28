На российском рынке представлен профессиональный монитор Acer ProCreator PE320QKX с QD‑OLED

На российском рынке представлен Acer ProCreator PE320QKX — флагманский профессиональный монитор, созданный для задач, где критически важны точность изображения, высокая скорость отклика и правильная цветопередача. Новинка предлагает широкую 32-дюймовую панель QD‑OLED с разрешением 4K UHD, что подходит для работы с графикой, видео, анимацией, архитектурой, разработки игр и создания сложных 3D-сцен.

Монитор входит в линейку ProCreator и предназначен для пользователей, которым нужен строгий, рабочий дизайн без визуального шума, но с максимальной технической насыщенностью. Частота обновления 240 Гц, расширенные цветовые охваты, аппаратная калибровка и полноценный интерфейсный хаб позволяют использовать Acer ProCreator PE320QKX как в студийной среде, так и в гибридных рабочих и игровых сценариях.

В мониторе Acer ProCreator PE320QKX установлен 31,5-дюймовый дисплей с разрешением 3 840 x 2 160 пикселей (4K UHD). В совокупности они формируют высокую плотность точек на дюйм, что особенно важно при работе с мелкими деталями, текстом, таймлайнами и интерфейсами профессиональных приложений. Такой формат подходит для монтажа видео в 4K без масштабирования, точной ретуши и работы с чертежами.

В основе монитора Acer ProCreator PE320QKX используется матрица QD‑OLED, сочетающая преимущества OLED‑технологии и квантовых точек. Панель обеспечивает глубокий чёрный цвет, высокую контрастность с показателем 1500000:1 и стабильную яркость в 1000 нит (HDR) по всей площади экрана. Благодаря самосветящимся пикселям экран практически мгновенно реагирует на любые изменения без засветов и ореолов.

Панель Acer ProCreator PE320QKX охватывает до 98% цветового пространства Adobe RGB и обеспечивает заводскую точность цветопередачи с показателем Delta E < 1. Такой показатель говорит, что различие между цветом на экране и эталонным цветом при печати настолько минимально, что человеческий глаз не в состоянии его уловить. Благодаря этому монитор идеально подходит для цветокоррекции, предпечатной подготовки и работы с HDR‑контентом. Поддержка широких цветовых профилей позволяет точно соответствовать требованиям различных индустриальных стандартов.

Монитор Acer ProCreator PE320QKX поддерживает HDR и способен достигать пиковой яркости до 1000 нит в HDR‑режиме. Это обеспечивает расширенный динамический диапазон, более реалистичную передачу света и тени, а также корректное отображение современных HDR‑видео и визуальных эффектов.

Монитор Acer ProCreator PE320QKX поддерживает частоту обновления до 240 Гц, что выделяет его на фоне большинства профессиональных решений. Время отклика заявлено на уровне 0,01-0,03 мс, благодаря чему движение объектов остается предельно четким. Это важно не только для игр, но и для анимации, 3D‑сцен и работы с динамичным контентом.

Также в Acer ProCreator PE320QKX заявлена поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro, которая обеспечивает синхронизацию частоты обновления с источником сигнала, снижая задержки и устраняя разрывы кадров. Благодаря HDMI 2.1 и высокоскоростной развертке монитор подходит как для геймерских ПК, так и для современных игровых консолей.

Acer ProCreator PE320QKX предлагает расширенный набор интерфейсов для подключения любых современных гаджетов, включая рабочие станции, настольные ПК, ноутбуки, домашние консоли, портативки, планшеты и смартфоны. На корпусе размещены следующие порты: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1, 1x USB-C с подачей питания до 90 Вт, 2x USB-A 3.2, 1x USB-B. Встроенный USB‑хаб упрощает подключение периферии и позволяет использовать один комплект клавиатуры и мыши на нескольких компьютерах.

Также в Acer ProCreator PE320QKX установлены встроенные стереодинамики мощностью 2x5 Вт, подходящие для базового мониторинга звука и мультимедийного контента. Для подключения внешней акустики или профессиональных наушников предусмотрен 3,5-мм аудиовыход, что расширяет сценарии использования в студии или домашнем сетапе.

Корпус Acer ProCreator PE320QKX выполнен в строгом серебристом цвете с тонкими рамками ZeroFrame по трем сторонам, что подчеркивает профессиональную направленность устройства. Подставка поддерживает регулировку высоты до 120 мм над уровнем стола, наклон вперед/назад на -5°~25° и поворот влево/вправо в пределах ±178°. Вдобавок предусмотрено крепление VESA 100x100 для установки на кронштейн при необходимости.

Для снижения нагрузки на глаза монитор Acer ProCreator PE320QKX оснащен фирменными технологиями BlueLight Shield Pro и Flickerless, уменьшающими уровень вредного синего света и мерцание подсветки. Это особенно важно при длительной работе с графикой, кодом или видеоматериалами, когда монитор используется по несколько часов подряд без перерывов.

Монитор Acer ProCreator PE320QK X также предлагает технологию AI ProxiSense. Она использует встроенный ИК датчик для фиксации присутствия пользователя перед монитором, автоматически реагируя на просто на движения, а непосредственно на моторику человека. С помощью этой технологии экран «пробуждается», возвращаясь к нормальной яркости и активности, когда пользователь подходит к рабочему месту. Это исключает необходимость вручную включать монитор каждый раз.

AI ProxiSense распознаёт и отсутствие пользователя, после чего снижает яркость или переводит дисплей в энергосберегающий режим, сокращая потребление энергии и продлевая срок службы подсветки. Такая автоматизация делает взаимодействие с монитором более удобным и экономичным.

Acer ProCreator PE320QKX рассчитан на профессиональные рабочие сценарии, где одновременно важны максимальная четкость, точность цветопередачи и высокая плавность изображения. Монитор отлично подходит для видеомонтажа в 4K, цветокоррекции, работы с фотографией, 3D-графикой, анимацией и архитектурными проектами, где требуется стабильный охват цветовой гаммы Adobe RGB и минимальное отклонение Delta E. При этом частота 240 Гц, сверхмалое время отклика и поддержка FreeSync Premium Pro позволяют использовать модель и для современных игр, а также для консольного гейминга, не жертвуя профессиональным качеством изображения.

Монитор Acer ProCreator PE320QKX уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 101340 руб.