Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров

В продажу поступил флагманский игровой монитор Acer Predator X32X с изогнутой панелью QD‑OLED, созданный для геймеров и создателей контента, которым важны максимальная скорость, безупречная цветопередача и премиальный уровень визуального погружения. Модель предлагает 32‑дюймовую диагональ, разрешение 4K UHD и частоту обновления до 240 Гц. Это универсальный инструмент как для соревновательного гейминга, так и для работы с профессиональным контентом. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Новинка выполнена в стилистике Predator с акцентом на строгую геометрию корпуса и минимальные рамки ZeroFrame. Изогнутая конструкция с радиусом кривизны 1700R усиливает эффект погружения, а матрица QD‑OLED с подсветкой на квантовых точках выводит качество изображения на уровень, соответствующий требованиям современных AAA‑игр, HDR‑медиа и творческих задач.

Основные характеристики Acer Predator X32X: тип матрицы: QD-OLED; кривизна: 1700R; частота обновления: 240 Гц; минимальная задержка: 0.03 мс (GtG); яркость: до 1000 кд/м²; поддержка AMD FreeSync Premium Pro / NVIDIA G-Sync; диагональ: 31.5”; разрешение: 3840 x 2160; прочие особенности: заводская калибровка цвета: Delta E<2, порты: 2 х HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (с PD до 65 Вт), 2x USB-A (USB 3.2), 1x USB-B, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2 х 5 Вт, поддержка VESA 75 х 75 мм, подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота.

Изогнутая OLED‑панель на квантовых точках

Главная особенность модели Acer Predator X32X — 31,5‑дюймовая матрица QD‑OLED, объединяющая преимущества самосветящихся пикселей и технологии квантовых точек. Такой подход обеспечивает практически бесконечную контрастность, идеально глубокий черный цвет и отсутствие эффекта засветки. Изогнутая форма с кривизной 1700R помогает удерживать все участки экрана в поле зрения даже с небольшого расстояния, что снижает необходимость постоянного перемещения взгляда и повышает комфорт при длительных игровых сессиях.

Новый монитор Acer для геймеров

Настоящие 4K и сверхплавная картинка

Нативное разрешение монитора Acer Predator X32X — 3840 x 2160 пикселей (4K UHD), что гарантирует детализированную картинку с высокой чёткостью объектов и текстур. Это особенно заметно в играх с открытым миром, при работе с высокобитрейтным видео и в графических редакторах, где важна точность каждой линии. Формат 16:9 остаётся универсальным решением как для развлечений, так и для профессиональных приложений.

В дополнение к максимальной детализации Acer Predator X32X предлагает не менее высокую частоту обновления до 240 Гц, обеспечивая экстремально плавное отображение движения. А время отклика в 0,03 мс (GTG) минимизирует шлейфы и размытие даже в самых динамичных сценах. Такое сочетание характеристик раскрывает потенциал мощных игровых ПК и позволяет быстрее реагировать на происходящее в кадре.

Профессиональная цветопередача

Еще одна сильная сторона Acer Predator X32X — точная калибровка цветопередачи на заводе. Модель демонстрирует высокую точность с охватом 99% пространства DCI-P3 и показателем Delta E < 2. Панель передает насыщенные и естественные оттенки без искажений, что важно не только для игр, но и для цветокоррекции, работы с фото и видеомонтажа. Широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали сохраняют стабильность изображения независимо от положения пользователя.

Также в Acer Predator X32X реализована поддержка стандарта HDR 400, а пиковая яркость достигает 1000 нит. Благодаря этому монитор корректно отображает сложные световые эффекты — от ярких вспышек до глубоких теней, изображение выглядит более объёмным и реалистичным, а контент получает дополнительную глубину.

Игровые технологии

Как и подобает геймерским мониторам, Acer Predator X32X поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и совместим с NVIDIA G‑Sync, что обеспечивает синхронизацию кадров между видеокартой и дисплеем. Это снижает вероятность разрывов изображения, уменьшает задержку ввода и делает игровой процесс более предсказуемым и плавным.

Порты, колонки и полноценный хаб

Монитор Acer Predator X32X получил максимально расширенный набор интерфейсов для подключения любых современных устройств. На корпусе устройства расположены: 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, USB‑C с выводом картинки и подачей питания до 65 Вт, а также 2x USB-A (USB 3.2) и USB-B. Такое оснащение позволяет подключать игровые консоли следующего поколения (PlayStation 5, Xbox Series X), настольные ПК и ноутбуки без лишних адаптеров. Встроенный USB‑хаб с KVM-переключателем упрощает организацию рабочего пространства, позволяя напрямую подключать периферию, чтобы использовать один набор мыши и клавиатуры с несколькими компьютерами.

В корпус Acer Predator X32X интегрированы стереодинамики мощностью 2x5 Вт, которые подходят для повседневного использования, просмотра видео и быстрых игровых сессий без внешней акустики. Наличие дополнительного аудиовыхода на 3,5 мм даёт возможность подключить профессиональные наушники или отдельную звуковую систему.

Эргономика и дизайн

Дизайн Acer Predator X32X полностью отражает геймерскую направленность устройства, но при этом он достаточно строгий, чтобы использовать его в офисном интерьере. Монитор также получил тонкие рамки ZeroFrame с трех сторон, которые практически незаметны в сетапах с несколькими экранами.

Эргономичная подставка Acer Predator X32X поддерживает регулировку по высоте до 120 мм над уровнем стола, а также изменение угла наклона в пределах -5°~20° и поворота влево/вправо на ±20°. Это позволяет точно настроить положение экрана под рабочее место. Кроме того, в подставке предусмотрены крючки для кабель-менеджмента и откидной держатель для наушников. А совместимость с креплением VESA 75 x 75 расширяет варианты установки — от настенных кронштейнов до многомониторных конфигураций.

Технологии защиты зрения

Для снижения нагрузки на глаза монитор Acer Predator X32X оснащён фирменными технологиями BlueLightShield Pro, FlickerLess, ComfyView и Low Dimming. Они уменьшают негативное воздействие вредного синего свечения, устраняют мерцание подсветки и снижают нагрузку на глаза при слабом освещении. Это особенно важно при многочасовых игровых сессиях или длительной работе с текстами и графикой.

Сценарии использования

Acer Predator X32X подойдет требовательным геймерам, киберспортсменам и энтузиастам, ценящим высокие технологии и ищущим максимально быстрый дисплей с премиальным качеством изображения. Монитор также будет востребован у видеомонтажёров, дизайнеров и специалистов по 3D‑графике благодаря точной цветопередаче и 4K‑разрешению. А широкий набор интерфейсов делает модель удобной для гибридных рабочих мест, где один экран используется одновременно для развлечений и профессиональных задач.

Монитор Acer Predator X32X уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 87,6 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.