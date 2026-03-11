На российском рынке представлен 2K-монитор Acer Nitro XV320QUP с большим IPS-экраном

Acer представила новый игровой монитор Acer Nitro XV320QUP, разработанный для пользователей, которым нужен большой экран с высокой детализацией, быстрой матрицей и универсальной функциональностью. Дисплей на 31,5 дюйм с разрешением QHD подходит для геймеров, творческих специалистов и пользователей, которым важна комфортная работа с графикой и мультимедиа.

Монитор Acer Nitro XV320QUP сочетает минималистичный дизайн с агрессивными игровыми характеристиками, обеспечивая стильное и мощное решение для любого сетапа. Высокая частота обновления 180 Гц и поддержка технологии FreeSync создают плавное изображение без разрывов кадров, а качественная IPS-панель обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу, подходящую как для игр, так и для повседневных задач.

Монитор Acer Nitro XV320QUP оснащён 31,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей (QHD/2K). Высокая плотность пикселей позволяет комфортно работать с графикой, текстом и видео, обеспечивая чёткое изображение без необходимости масштабирования.

Главная особенность матрицы IPS — стабильные цвета по всему экрану и широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали, что позволяет работать с графикой, просматривать фильмы и играть без искажений цветовой гаммы даже при взгляде со стороны. Вдобавок монитор поддерживает HDR10 и выдаёт яркость в 250 нит, обеспечивая глубокие оттенки и реалистичное отображение света и тени.

Заявленная скорость отклика монитора Acer Nitro XV320QUP в 0,5 мс и высокая частота обновления 180 Гц при подключении по DisplayPort обеспечивают невероятно плавное движение объектов, минимизируя размытие и задержки. Это критически важно для динамичных игр, киберспортивных дисциплин, а также при работе с анимацией и видеомонтажом, где важна точность кадра.

Как и подобает игровым мониторам, в Acer Nitro XV320QUP предусмотрена поддержка технологии AMD FreeSync. Она синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы кадров и задержки. Это улучшает плавность картинки в играх и при воспроизведении видео, особенно на динамичных сценах. Совокупность всех этих технологий снижает нагрузку на глаза во время длительных сессий.

Acer Nitro XV320QUP базовым набором портов, в число которых входят: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, а также встроенный аудиоразъём на 3,5 мм. Помимо этого, в корпус встроены динамики 2x2 Вт для базового просмотра мультимедиа и прослушивания подкастов. Такой набор интерфейсов позволяет подключать игровые консоли, ПК и другие гаджеты для создания универсального рабочего или игрового места.

Монитор Acer Nitro XV320QUP представлен в минималистичном дизайне ZeroFrame с ультратонкими рамками по трём сторонам, что создаёт эффект бесшовного рабочего пространства при установке нескольких таких мониторов друг возле друга.

Комплектная подставка поддерживает регулировку высоты до 150 мм над уровнем стола, наклона вперёд/назад в пределах -5°~25°, поворота влево/вправо на ±20°, а также перевод в портретный режим. Кроме того, в мониторе предусмотрена поддержка VESA 100x100, что позволяет устанавливать его на стену или на специализированный кронштейн. Такая гибкость делает Nitro XV320QUP удобным для любых рабочих и игровых сетапов.

Помимо игровых функций, монитор Acer Nitro XV320QUP оснащён фирменными технологиями Acer Flickerless и BlueLight Shield, которые уменьшают мерцание подсветки и уровень вредного синего свечения. Это снижает усталость глаз при длительной работе, обеспечивая комфорт при ежедневном использовании как в играх, так и в офисных приложениях.

Acer Nitro XV320QUP подходит для киберспорта и динамичных игр благодаря высокой частоте и мгновенному отклику. Кроме того, его можно использовать для профессиональной работы с графикой и видеомонтажом за счёт QHD IPS-матрицы, а также для повседневного использования и офисной работы. Монитор идеально подходит как для мультимедиа, веб-серфинга и образовательных задач, так и для ААА-гейминга.

Монитор Acer Nitro XV320QUP уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 26999 руб.